الخطيب: نهج العنف حقيقي في تنظيم الإخوان.. «كان يخطط لتفجير القناطر»

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن نهج العنف حقيقي في تنظيم الإخوان، لكن كان كامنا في السنوات الماضية بسبب المعادلة السياسية، لكنه استخدم العنف مع نظام الملك فاروق وقتل رئيس الوزراء ونائبا عاما، ثم عادت الجماعة في ثورة يوليو واستخدمت العنف عندما اختلفت مع الرئيس جمال عبدالناصر، بنفس ما يحدث الآن، ولكن عنف هذه السنوات أكبر.

وأضاف الخطيب، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «كانت لديها مخططا لتفجير القناطر الخيرية، نهج العنف أصيل في تنظيم الإخوان، وما يثار غير ذلك ادعاءات لا محل لها من الصحة، كما أنه تنظيم يكذب، ويستبيحه شرعا ويمكنه منهجته».

التنظيم استخدم العنف عبر مجموعات صغيرة مثل حسم

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أن التنظيم استخدم العنف عبر مجموعات صغيرة مثل حسم ولواء الثورة، وتحالف مع الجماعات التي تنتهج العنف صراحة، مشددًا على أن الصورة كانت واضحة في ثورة 30 يونيو بخصوص هذا التنظيم الإرهابي: «لكن الناس بتنسى، لأنهم شعب طيب ولا يميل للعنف، لأنه شعب نهري يقوم على النهر، وبالتالي فإه يكره العنف، والنسيان ليس عيبا في المصريين، وبالتالي يجب ألا تنسى الدولة وأن تذكر المصريين بجرائم الإخوان، والإدارة السياسية الحالية لديها رغبة أكيدة في استعادة الوعي ورفعه، حتى لا يتكرر ما حدث خلال السنوات الماضية».

التوثيق ليس على المستوى المطلوب

وأكد، أن التوثيق ليس على المستوى المطلوب، ولكن تمّ توظيف الدراما في حفظ جرائم الإخوان وتوثيقها ورفع الوعي، معربا عن تمنيه بأن يستمر هذا النهج: «نحتاج إلى عمل فني على مستوى الاختيار كل سنة، هناك حكايات كثيرة وتحديات ضخمة في فترة 30 يونيو وما بعدها، وكل ذلك يمكن أن تتناوله الدراما».