عاطل يقتل مسنا ويشعل النار في جثته بالسيدة زينب: «رفض يرجعله 500 جنيه»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف غموض العثور على جثة متفحمة لمسن داخل منزله بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل وتم القبض عليه وجارِ العرض على جهات التحقيق.

بلاغ بالعثور على جثة متفحمة داخل منزل

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من الأهالي بالعثورعلى جثة متفحمة لمسن داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين أنها لمسن يدعي «محمد.ح .ح» في العقد السادس من العمر، كما تبين وجود طعنة نافذة بالصدر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات: عاطل وراء ارتكاب جريمة القتل

وكشفت التحريات، أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأن المجني عليه اقترض منه مبلغًا ماليًا قيمته 500 جنيه، ورفض رده فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت للتشابك بالأيدي، فطعن على إثرها المجني عليه بسلاح أبيض في صدره ثم أشعل النيران في الجثة لتضليل العدالة، وتمكن من الهرب.

وعقب اعتراف المتهم بقتل المسن، أرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.