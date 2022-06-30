بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بشجرة ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة «7 راكب» بشجرة في مركز الواسطى شمال بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الأولية.

بلاغ بحادث تصادم سيارة في شجرة ببني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم سيارة 7 راكب بشجرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم أحمد فكري زينهم، 35 سنة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد ميهوب عبدالحميد، 29 سنة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، وعبدالرحمن سعيد أحمد، 27 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن، وثابت بشري ثابت، 25 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع والفخذ الأيمن، وصابر محمود علي، 53 سنة، مصابا بجرح قطعي في الوجه حوالي 5 سم وكدمات بالساق الأيمن، وأحمد سلامة مصطفى، 29 سنة، مصابا بكدمات بالصدر وجرح قطعي بالساق الأيمن حوالي 5 سم.

نقل المصابين لمستشفى الواسطى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.