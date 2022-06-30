كيف تختار أضحية العيد؟..9 علامات عليك تجنبها قبل الشراء

مع العشر الأوائل من ذي الحجة، بدأ الكثير من الراغبين في ذبح الأضاحي في البحث عن الأضحية المناسبة وفقا للشريعة الإسلامية حتى تصح الأضحية، وكثير منهم لا يعرفون أن هناك شروطا يجب أن يتم توافرها في الأضحية، لذا حددت دار الإفتاء المصرية مواصفات الأضحية الصحيحة للعيد.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل يومي على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء دائما، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير شروط الذبيحة التي يتم اختيارها في عيد الأضحى المبارك، وفق ما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية، والتي جاءت كالتالي:

ذبيحة يجب تجنب اختيارها كأضحية

- العمياء: وتلك هي التي ذهب بصر كلتا عينيها.

- العوراء: وهي الواضح عورها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها.

- مقطوعة اللسان بشكل كلي.

- ما ذهب من لسانها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلاً.

- مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خِلقة.

- العرجاء الواضح عرجها، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك.

علامات يجب تجنبها عند اختيار الأضحية

- مقطوعة الإلية: وكذا فاقدتها خِلقة، وقال الشافعية بإجزاء فاقدة الإلية خِلقة.

- المريضة الواضح مرضها: أي التي يظهر مرضها عليها.

- مُصَرمَة الأَطْبَاء، وهي التي قُطع جزء من ضرعها حتى انقطع لبنها.

ويذكر أن دار الإفتاء المصرية أوضحت أنه لا يجب على المضحي أن يقوم بقص شعره أو أظافره بدءا من اليوم الموافق الأول من ذي الحجة، وحتى الانتهاء من ذبح الأضحية الخاصة به.