كلمات أغنية اللوك الجديد لعمرو دياب بعد تصدرها الترند.. كتبها أيمن قمر

يبحث جمهور منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن كلمات أغنية اللوك الجديد لعمرو دياب، والتي تعتبر أول أعماله الغنائية في صيف 2022، وتم طرحها عبر تطبيق «أنغامي»، وحققت نسب استماع كبيرة حتى الآن، ومن المقرر طرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية التي تم تصويرها في الساحل الشمالي خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن كلمات أغنية اللوك الجديد لعمرو دياب من كتابة أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمير محروس ومحمد حمدي، ولاقت إعجابا كبيرا من الجمهور حتى تصدرت «ترند» منصات التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية اللوك الجديد لعمرو دياب

ده اللوك الجديد ده يه ده ولا؟

احلوينا أوي أوي الله الله الله

لو هتفضل على النظام ده لا لا لا.. كدة.. كدة كتير

حبيبي.. وليه تجنني عملتلك إيه؟

بتسحرني يا أبن الإيه

ولعت يا نهار طلة

كل مرة.. كل مرة أشوفك بجرج عقلي بيطير

طب معقول في كدة يا نهار أبيض؟

حد كل مدى بيحلى أزيد وأزيد

سيبك من الكلام ده تعالى هنا.. هنا أفيد.. هنا غير

ده أنت في دخلتك تسحر

تثبت قولت لنفسي مش هسيبه لأ أنا متبت

ده أنت يا دوب بتعدي تلاقي الدنيا اتقلبت.. وأنا بغير

أغاني جمعت «الهضبة» وأيمن بهجت قمر

ولا تعتبر كلمات أغنية اللوك الجديد لعمرو دياب هي العمل الأول الذي يجمعه بالشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، فسبق وقدما معا مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية الناجحة والشهيرة بداية من «حكايتي» و«لسه بتحبه يا قلبي» من ألبوم «قمرين» إنتاج عام 1999، وتتسع القائمة لتشمل «لو كان يرضيك»، و«صدقني خلاص»، و«كان طيب»، وصولا لـ«نغمة الحرمان»، و«ده لو اتساب»، إضافة إلى «بحبه».