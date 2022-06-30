عاجل .. الوزير الأول الجزائري: مصر من أهم شركائنا.. والمجال مفتوح للمزيد

قال الدكتور أيمن بن عبدالرحمان، الوزير الأول الجزائري، إنّ الجزائر بمثابة مدخل لأكثر من مليار نسمة من المستهلكين في قارة أفريقيا، داعيا مصر إلى شراكة استثمارية مع الجزائر لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، والتعاون في عدة مجالات، وبينها استكشاف الغاز والتعاون بمجالات الطاقة والتعدين.

التعاون المصري الجزائري

وأضاف بن عبدالرحمان، في المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري المنعقد بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في الجزائر، أنّ الجزائر تقدم كل شروط النجاح في الاستثمار، والشراكة خاصة في المشروعات ذات الجدوى التصديرية، موضحا أنّ مصر من أهم الشركاء للجزائر على المستوى العربي سواء على الاستثمار أو التعاون الاقتصادي، وغيرها من المجالات، مؤكدا أنّ الباب مفتوح للمزيد من التعاون بين الجانبين.

شراكات اقتصادية

ودعا الجانب المصري من رجال الأعمال والمصنعين والتجار، ونظرائهم الجزائريين بتعزيز حجم التعاون الاقتصادي، وتحديد الأولويات لاستغلال الفرص الحقيقية لإطلاق شراكات في السوق الجزائرية.

وأكد الوزير الأول الجزائري، أنّ بلاده تهتم بالزراعة والسياحة والطاقة المتجددة، والمواصلات، والصناعات في مختلف المجالات، مؤكدا ترحيب الجزائر بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة مثل مصر، كما أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مختلف المجالات بين البلدين يأتي بتوجيهات من قيادتي البلدين.

مشروعات الطاقة والمناجم

وأشار إلى وجود فرص استثمارية كبرى في الجزائر، وأنّها تهتم بالمشروعات التي توفر فرص عمل، وتوفر نموا اقتصاديا كبير، مثل مشروعات الطاقة والمناجم، والصناعات الغذائية، والصيدلانية، والأشغال العمومية، والري.

وأوضح أنّ الجزائر استحدثت منظومة «الشباك الواحد»، مخصص للمشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، والعمل على الميكنة والاهتمام بالاستثمار عبر قانون جديد للاستثمار، وتسهيل تحويل الأرباح للخارج، بما يضمن المساواة بين المستثمرين الوطنيين أو الأجانب، موضحا أنّ هذا القانون من المتوقع أن يصدر في الأيام المقبلة في الجريدة الرسمية الجزائري.

حرية العمل

ولفت إلى تكريس مبدأ «حرية العمل» في الجزائر، بنفس الحقوق والواجبات للجهات الأجنبية والوطنية.