تعرف على آخر موعد لحجز أراضي «التعمير والإسكان».. مقدم 25 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في بنك الإسكان والتعمير، عن طرح 1760 قطعة أرض، بمحور الإسكان المتوسط، كمرحلة أولى، داخل عدد من المدن الجديدة، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز «أون لاين»، على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

ويشمل الطرح، مدن: «الفيوم الجديدة، بنى سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة»، وبمقدم 25 ألف جنيه.

«الوطن» تستعرض آخر موعد لحجز أراضي «التعمير والإسكان»، وفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، وبنك التعمير والإسكان.

آخر موعد لحجز أراضي «التعمير والإسكان»

ووفقا لكراسة الشروط الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وبنك التعمير والإسكان، فإن آخر موعد لحجز أراضي «التعمير والإسكان» بالمدن الجديدة، يوم الخميس الموافق 7/21 /2022.

خطوات حجز أراضي «التعمير والإسكان»

تبدأ خطوات حجز الأراضي المطروحة بالمدن الجديدة، من قبل بنك الإسكان والتعمير، بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الإسكان والتعمير، واستعراض كراسة الشروط، ومن ثم يمكن طباعتها، بدون تسجيل كلمة المرور.

ويتيح الموقع الإلكتروني للبنك، إمكانية استعراض خطوات الحجز «فيديو - مكتوبة»، وفي حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع، يُنشئ حسابًا جديدًا، من خلال اختيار كلمة «تسجيل مستخدم جديد».

وعلى المتقدم تسجيل الرقم القومي الخاص به، وإدخال رقم موبايل غير مستخدم في حجز أراضي من قبل، وتحميل صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، والبريد الإلكتروني.

كما يضغط المتقدم على مفتاح «أرغب في التقدم»، ثم «استخراج رقم الاستمارة»، وسوف تظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية، وتعديلها حسب الحاجة.

وعند سداد مقدم الحجز، سيتم إرسال رسالة نصية، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة، بما يعادل 3 أيام عمل من تحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان.