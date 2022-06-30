«نهضة مصر»: وصول الدفعة الثانية من معدات النظافة الجديدة للإسكندرية

استقبلت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة في الإسكندرية، عددا من المعدات الجديدة، وذلك في إطار تطوير منظومة النظافة في شوارع الإسكندرية، والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة من أجل تنظيف الشوارع.

شراء الدفعة الثانية لسيارات الكشف والمكانس الآلية

وقالت شركة النظافة بالإسكندرية، في بيان لها، إن الشركة وضعت تصورها الجديد للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حيث أعلنت الشركة عن شرائها لعدد من السيارات والمعدات سواء سيارات كشف أو مكانس آلية أو تروسيكلات كدفعة ثانية.

تواصل دائم ومستمر لسرعة تسليم باقي الدفعات

وأكد أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي للشركة، إن إدارة الشركة على تواصل دائم ومستمر مع الشركات الكبرى والتوكيلات العالمية لسرعة تسليم باقي الدفعات الخاصة بالسيارات الجديدة في جميع أحياء ومناطق الإسكندرية، حيث سيتم الدعم بالدفعات الجديدة من السيارات والمعدات خلال الفترة التحضيرية.

وأوضح «شحاتة» أن الشركة تسعى إلى التطوير والعمل في الشارع من أجل نظافة الشوارع في الإسكندرية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، مع محاولة رفع كافة أكوام القمامة خلال أيام العيد، وذلك لنظافة الشوارع وقضاء المواطنين لإجازة العيد في نظافة، مشيرا إلى أن المعدات الجديدة سيتم توزيعها في الشوارع، والبدء في العمل سريعاً.