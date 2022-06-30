عبور أكبر سفينة حاويات في العالم لقناة السويس بحمولة 221 ألف طن «صور»

عبرت سفينة الحاويات العملاقة «إيفر أرت» أكبر سفينة حاويات في العالم، اليوم الخميس، من المجرى الملاحي لقناة السويس، في أول رحلة لها بعد تدشينها قادمة من ماليزيا متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا، بحمولة تزيد على 24 ألف حاوية.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان صحفي، إن السفينة ضمن سلسلة سفن «إيفر جرين» العملاقة، وتتميز بأبعاد ضخمة إذ يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.5 متر، وغاطسها 16.2متر، وتبلغ حمولتها 221 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها 24.132 ألف حاوية.

تدابير احترازية لعبور السفينة

وقال الفريق أسامة ربيع إنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن للناقلة، من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

وأكد «ربيع» أن كافة السفن الشبيهة بسفينة الحاويات الضخمة والتي تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، عبرت من قناة السويس، في إشارة إلى أن القناة تعد الخيار الأول والأكثر كفاءة بين الطرق والممرات العالمية.

ربيع: جاهزون لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية في المجري الملاحي

وقال «ربيع» إن المجري الملاحي بعد أعمال التوسعة والتطوير، جاهز لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من أسطول سفن الحاويات عالميا، مشيرا إلى المزايا الملاحية والفنية التي أتاحها مشروع قناة السويس الجديدة من زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع عامل الأمان الملاحي، مما كان له بالغ الأثر نحو تعزيز المكانة الرائدة للقناة لتصبح الوجهة الأولى والاختيار الأمثل لعبور سفن الحاويات العملاقة العاملة على نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأضاف أن قناة السويس تضع نصب أعينها التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري والتي تتجه نحو بناء السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مشددا على أن الهيئة تمضي قدما نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز قدرة القناة على تقديم أفضل خدمة لعملائها من خلال استمرار مشروعات التطوير بالقناة، حيث تعكف الهيئة على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، الذي سيسهم في زيادة الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%، وزيادة الطاقة التصريفية بواقع 6 سفن جديدة.