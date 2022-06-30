طرح قطع أراضٍ متميزة بـ7 مدن جديدة وبتسهيلات على 7 سنوات

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح قطع أراض متميزة في 7 مدن جديدة، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات، بمدن: «لؤلؤة القاهرة الجديدة، لؤلؤة 6 أكتوبر، التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، 103 عمارة بمدينة 6 أكتوبر، لؤلؤة المنيا الجديدة، لؤلؤة أسيوط الجديدة، ولؤلؤة سوهاج الجديدة».

طرح قطع أراض متميزة في 7 مدن جديدة

وأضاف الدكتور حسام رزق لـ«الوطن»، أنّه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ 1000 جنيه، على أن تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق الأول من أغسطس المقبل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الهيئة: 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنّ مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة سيشمل قطعة أرض مول تجاري 5 بمسطح 7941 م2، بينما يحتوي الطرح بمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر على 2 مول تجاري أرض خدمات 2 بمسطح 2000 م2 لكل مول، وقطعة أرض مستشفى بمساحة 10000م2، وقطعة أرض مدرسة دولية بمسطح 10000م2.

ولفت الدكتور حسام رزق، إلى أنّ مشروع التوسعات الشمالية يتضمن مول تجاري A هيكل خرساني كامل بمسطح 3336 م2، في حين أنّ مشروع 103 عمارة يشتمل على قطعة أرض مركز خدمات اجتماعي ترفيهي بمسطح 2637 م2، كما يشمل مشروع لؤلؤة المنيا الجديدة، قطعة أرض مستشفى بمسطح 7634.5 م2، وقطعة أرض مدرسة خاصة بمسطح 8471.8 م2، وقطعة أرض تجاري إداري بمسطح 13789.3 م2، وقطعة أرض تجاري بمسطح 1573 م2، وقطعة أرض إداري بمسطح 7634.5 م2.

ونوه رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بأنّ مشروع لؤلؤة أسيوط الجديدة يحتوي على قطعة أرض مركز طبي بمسطح 3817 م2، وقطعة أرض مدرسة خاصة بمسطح 4986 م2، وقطعة أرض مركز تجاري إداري بمسطحر4988.5 م2، وقطعة أرض مركز تجاري بمسطح 1015.8 م2، وقطعة أرض مركز إداري بمسطح 999 م2، إضافة إلى مشروع لؤلؤة سوهاج الجديدة الذي يتضمن قطعة أرض مركز تجاري قطعة 1 بمسطح 3394.8 م2، وقطعة أرض مركز تجاري قطعة 2 بمسطح 1473 م2، وقطعة أرض مركز تجاري قطعة 4 بمسطح 1354.3 م2، وقطعة أرض مركز طبي قطعة 3 بمسطح 1614.4 م2.

تأمين دخول المزاد

وأوضح الدكتور حسام رزق، أنّ تأمين دخول المزاد لمدرسة خاصة بمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر، مليوني جنيه، وللمستشفى مليوني جنيه، ولـ2 مول تجاري مليون جنيه للمول، ولمول تجاري A1 بالتوسعات الشمالية مليون جنيه، ولمركز اجتماعي وترفيهي بمشروع 103 عمارة نصف مليون جنيه، ولقطع الأراضي بمدن لؤلؤة المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة مليون جنيه.