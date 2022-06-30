عدد أسئلة امتحان الكيمياء 2022 للثانوية العامة.. اختيارية وليست مقالية

يبحث العديد من الطلاب على مؤشر البحث «جوجل»، عن عدد أسئلة امتحان الكيمياء 2022 للثانوية العامة، والذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضة) يوم الأحد المقبل، الموافق 3 يوليو، ورقياً بنظام البابل شيت، وفقاً للجدول المعلن مسبقاً من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

عدد أسئلة امتحان الكيمياء 2022 الثانوية العامة.. 50 سؤالا

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن عدد أسئلة امتحان الكيمياء 2022 الثانوية العامة 50 سؤالا، والدرجة النهاية الكبرى للامتحان 60 درجة، والصغرى 30 درجة، مشيرا إلى أنّها تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وهي أسئلة اختيارية وليست مقالية، وضعها مجموعة من الخبراء المتميزين بالمركز القومي للامتحانات.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن امتحان الكيمياء سيعقد ورقياً بنظام البابل شيت، مشيراً إلي أنه سيتم تسليم الطلاب مجلد مفاهيم للكيمياء بداية الامتحان مع ورقة الاسئلة والإجابة، والذي يتضمن المصطلحات التي يحتاجها الطلاب باللجان.

عدم السماح بالكتابة على مجلد المفاهيم

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء اللجان بامتحانات الثانوية العامة، بالتنبيه علي الطلاب بعدم الكتابة على مجلد المفاهيم، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان وذلك لاستخدامه في السنوات المقبلة.

كما أكدت وزارة التعليم علي رؤساء اللجان، بعدم السماح بدخول أي من الأجهزة الإلكترونية مع الطلاب باللجان وتفتيش الطلاب ثلاث مرات قبل وأثناء الامتحان، والتنبيه علي الطلاب بكتابة رقم الجلوس وأسم الطالب والكود.

كما شددت الوزارة علي رؤساء اللجان بالتنية علي الطلاب بكتابة كود الامتحان الموجود أسفل ورقة الأسئلة ونقلة علي ورق البابل شيت، وعدم وضع أي أختام تخص اللجنة على كراسة الأسئلة أو ورقة الإجابة (البابل شيت) التي قام الطالب بتسليمها.