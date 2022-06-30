«هدية الرئيس» في 30 يونيو.. تسليم 215 سيارة جديدة لسائقي الأجرة بسيناء

تحت شعار مبادرة "هدية الرئيس" في إطار احتفال حزب مستقبل وطن بذكري ثورة 30 يونيو، قدم الحزب مكافأة للسائقين الملتزمين بمحافظة شمال سيناء، متمثلة في استبدال سيارتهم الأجرة القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، حيث بلغ عدد أصحاب السيارات التى انطبقت عليهم شروط المبادرة 215 سائقاً.

ونفذ حزب مستقبل وطن، خلال مبادرة "هدية الرئيس"، المرحلة الثالثة والرابعة باستبدال سيارات السائقين قديمة الصنع بسيارات حديثة 2022، بعد تقديم حصر مسبق لعدد 215 سيارة أجرة بشمال سيناء، تعمل على الغاز دعماً من الحزب لفئة مهمة وعزيزة في مجتمعنا السيناوي، والتى من شأنها تحقيق عدة فوائد اقتصادية للسائقين، وبيئية عبر الحد من التلوث البيئي، فضلا عن الارتقاء بالصناعة الوطنية للسيارات.

مبادرة هدية الرئيس

وأعلنت أمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء، رسميا تسجيل 215 مواطنا من أهل سيناء، وتم استبدال سياراتهم بسيارات حديثة تعينهم على عملهم بدون أي مقابل، مكافأة من الحزب لهذة الفئة، كما أعرب أصحاب السيارات السائقين بامتنانهم وتقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحزب مستقبل وطن وقياداته على هذه المبادرة.

وكشفت أمانة الحزب بالمحافظة، عن تسليم السيارات المسجلة مسبقاً بمبادرة هدية الرئيس لإحلال وتجديد السيارات القديمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بدون أى مقابل، وذلك على 4 دفعات، والتي بدأت منذ اليوم السبت الماضى الموافق 25 يونيو وحتي أول أمس الثلاثاء الموافق 28 يونيو، وجاءت السيارات الجديدة بمساحات الـ7 راكب و5 راكب.

ثورة 30 يونيو

واستقبل سائقو السيارات الجديدة، الذين استبدلوا سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين بسيارات جديدة تعمل بالغاز، بالفرحة والسعادة والتهليل وترديد شعار "تحيا مصر.. تحيا مصر"، كما وجهوا الشكر إلى الرئيس السيسي، تزامنا مع الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.