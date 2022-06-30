أيمن بهجت قمر يستعين بمكتب محاماة سويسري لمقاضاة المتعدين على أعماله

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر عن تعاقده مع مكتب محاماة سويسري من أجل الحفاظ على الحقوق المتعلقة بشؤون الملكية الفكرية.

البداية بأعماله مع حسين الجسمي

قال «بهجت» في بيان نشره عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «اليوم تم توقيع عقد بين الشاعر أيمن بهجت قمر، مع مكتب محاماة سويسري متخصص في حماية الملكية الفكرية لإدارة العديد من الملفات المتعلقة بأعماله، تبدأ بملف أغاني الشاعر أيمن بهجت قمر مع المطرب حسين الجسمي، لمباشرة كافة الحقوق الخاصة بالأغاني من حقوق نشر وأداء علني وإعلانات، ونسب متفق عليها بتصاريح الشاعر أيمن بهجت قمر مع المطرب الكبير».

مقاضاة مطربي المهرجانات

وأضاف: «كما قرر المكتب مقاضاة كل من تعدى على حقوق الشاعر وباقي الزملاء الملحنين في أغانٍ أخرى تم السطو عليها والتربح من قبل بعض مطربي المهرجانات».

وتابع: «من الآن أصبح السيد جوزيف باتلر كينج هو الممثل القانوني للشاعر أيمن بهجت قمر، والبداية بأغنيات حسين الجسمي وهذه الخطوة هي خطوة مهمة وأولى فى طريق العمل بشكل منظم، حتى لا تضيع الحقوق ويسير العمل بشكل واضح وعادل وخالص التقدير للجميع».

يذكر أن الأيام الماضية شهدت أزمة كبيرة عندما قام الملحن "مدين" بإغلاق عدد من أغنيات المهرجانات المسروقة من أعماله الفنية، بعد أن خرج المؤدي حسن شاكوش واتهمه بسرقة الأعمال من أغنيات أجنبية.