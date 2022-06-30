مصر الأولى إفريقيًا بعد تجديد اعتماد 11 مطارا من «المجلس الدولي»

نجح مطارا طابا ومرسى مطروح الدوليين فى تجديد اعتماد شهادة السفر الصحي والآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل المجلس الدولي للمطارات (ACI) ليصبح إجمالي المطارات المصرية الحاصلة على هذه الشهادة 11 مطارًا، وهى مطارات القاهرة والأقصر وأسوان وبرج العرب وشرم الشيخ والغردقة وسوهاج وأسيوط ومرسى علم، بالإضافة لمطاري طابا ومرسى مطروح لتكون مصر أول دولة إفريقية تنجح للعام الثاني على التوالي فى تجديد اعتماد شهادة المجلس الدولي للمطارات.

نجاح كبير للطيران المصري قاريًا وعالميًا

وهنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، جميع العاملين بالمطارات المصرية التي نجحت فى تجديد شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الدولي للمطارات، مؤكدًا أن حصول 11 مطارًا على شهادة الاعتماد الصحي وتجديدها يعد نجاحا كبيراً على المستوى الدولي والإقليمي، وهو ما يؤكد مدى حرص وزارة الطيران المدني على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ويعزز الثقة فى منظومة الإجراءات المطبقة بالمطارات بالتنسيق مع وزارة الصحة والتى يتم تنفيذها بدقة وفق إرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية لتوفير تجربة سفر آمنة للمسافرين.

جهود مشرفة وأداء متميز

كما وجه وزير الطيران الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمطارات المصرية على جهودهم المشرفة وأدائهم المتميز مؤكدا على أهمية جودة الخدمات المقدمة للمسافرين واستمرار الإجراءات الوقائية فى جميع المطارات والمنشآت الحيوية بالقطاع بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين والمسافرين عبر المطارات المصرية وبما يسهم فى تدفق الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر ويزيد من مكانة جمهورية مصر العربية على خريطة الوجهات السياحية المفضلة على المستوى العالمي.

يذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التى كان لها السبق بالمشاركة في برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) منذ إنطلاقة، والذي يمنح المطارات تقييمًا يؤكد على مدى توافق تدابيرها الصحية مع الإرشادات الدولية.