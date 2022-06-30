مفاجأة في عودة شاكوش.. الأعضاء وقعوا على بند قانوني و«اسمه كان في ضهر الورقة»

تسبب محضر اجتماع نقابة المهن الموسيقية الأخير في إحداث زوبعة داخل النقابة بعد الموافقة على عودة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش للغناء، قبل أن يقدم اعتذارا رسميا لشعبة عازفي الإيقاع الذين أساء لهم وأخطأ في حقهم نهاية شهر نوفمبر الماضي.

مصطفى حلمي أمين رفض التوقيع

وعلمت «الوطن» من مصادر خاصة، أن المحضر الذي وقع عليه الأعضاء، والذي أشيع أنه السبب الرئيسي وراء منح نقابة الموسيقيين الكارنيه مرة أخرى لشاكوش، كان يتضمن بعض البنود القانونية التي لم يفهمها عدد كبير من الأعضاء، ما جعلهم يوقعون عليها.

وكان المحضر الذي وقع عليه الأعضاء ينص على أن لا يكون هناك أي قرار عقوبة مدى الحياة، لكونه أمر غير دستوري، وعلى إثره وقع جميع الأعضاء ما عدا المايسترو مصطفى حلمي أمين، حيث اكتشف أن المحضر المحضر من الخلف مدون عليه قرار عودة شاكوش للنقابة من جديد.

تدوين اسم حسن شاكوش في خلفية المحضر

وتابع المصدر أن هناك عددا من الأعضاء وقعوا على الورقة بحسن نية، ولم يعلموا أن هناك تدوينة خاصة بـ«شاكوش» على ظهر الورقة، ومن بينهم الدكتور عاطف إمام والفنان حلمي عبد الباقي والدكتور محمد عبد الله والدكتور محمد سلامة.

وتابع أن باقي الموقعين على المحضر كانوا يعلمون قرار عودة حسن شاكوش للنقابة.

وكان الفنان هاني شاكر استقال من منصبه بالموسيقيين بعد المشادة التي حدثت بين أعضاء مجلس النقابة وعازفي الإيقاع في المؤتمر الصحفي الذي أقيم لعقد الصلح بين حسن شاكوش وعازفي الإيقاع.