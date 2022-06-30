الأزهري: سيد قطب حاول تبديل مفهوم الوطن

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن سيد قطب ليس وحده الذي عادى كلمة الوطن ولكن انضم إليه ابن تيمية، لافتا إلى أن قطب في كتابه قال: «ولأن الإنسان بهذا القدر من الكرامة والسمو أصحبت عقيدة المؤمن هي وطنه وقلبه وأهله ومن ثم يتجمع البشر على هذه العقيدة وحدها».

«الأزهري»: قطب بدأ التلميح أولا بالتعديل على فكرة الوطن

وأوضح «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين» مع الإعلامي أحمد الدريني والمذاع على فضائية «DMC»، أن قطب بدأ التلميح أولا بالتعديل على فكرة الوطن، وأن الوطن من وجهه نظره أصبح هو العقيدة وليس الأرض التي تعيش عليها ويدين لها بالولاء والاحترام، بل لابد أن ينقطع ارتباط الإنسان بأهله وبلده.

«الأزهري»: أثرا طاغيا في تكفير سيد قطب للمجتمع،

وأشار «الأزهري» إلى أن هناك أثرًا طاغيًا في تكفير سيد قطب للمجتمع، والأثر فوق أي محاولة للتهرب، والسبب في هذه الإشكالية أنه يكتب كلاما شديد الصراحة في تكفير الناس بشكل عام، ويصف كل من على وجه الأرض بالكفار.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن سيد قطب زعم أن من يرفع الأذان على المئذنة أشد كفرا من أيام الجاهلية الأولى، ثم انتقل إلى تكفير كل من مضى من الأمة المحمدية على مدى قرون، وقال إن الدين انقطع عن الوجود قبل قرون، بل ووصل إلى القول بانقطاع وجود الإسلام ذاته، وبنى على فكرة تكفير الناس جميعا أدوارا متراكمة، ووصل إلى فكرة الجاهلية.