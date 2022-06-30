تطبيق جديد يمنع وصول البريد العشوائي لهاتفك

يتلقى العديد من الأشخاص روابط البريد العشوائي أو التسويق عبر الهاتف أو الشركات التي تزعم تقديم مزايا حصرية، وهو ما يجعل الكثيرين منزعجين من هذه التنبيهات.

وقال موقع sproutwired إنه من الممكن الآن حظر مثل هذه التنبيهات من على Android أو Google حتى قبل استلامها، من خلال تطبيق يدعى Google Phone ويمكن تنزيله مباشرة من متجر play.

تنشيط التطبيق

وأضاف الموقع أنه عند تنشيط التطبيق يمكنه تحديد روابط البريد العشوائي تلقائيًا ومنعها من مضايقتك، ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، فسيتم حفظها في سجل «آخر مكالمة».

وتتيح لك هذه الميزة عرض معلومات حول أصل التنبيه، حتى من الأشخاص أو الشركات التي لا تتصل بها.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن عدم تقبل الهاتف تنزيل التطبيق، لهذا الغرض ، ترسل الهواتف الذكية معلومات حول مكالمتك الهاتفية إلى Google - تحدد Google رمز المتصل وتحدد ما إذا كان بريدًا عشوائيًا، ومع ذلك ، وفقًا للشركة ، لا يتمتع التطبيق بإمكانية الوصول المباشر إلى قائمة جهات الاتصال المسجلة بالفعل.

الخدمة تعمل تلقائيا

وفقًا لـ Google، يتم تشغيل معرف المتصل والحماية من البريد العشوائي افتراضيًا على الهاتف. ولكن إذا لم تكن كذلك، فمن المهم تشغيلها.

ولتفعيل هذه الخدمة انظر إلى الهاتف المحمول ثم افتح تطبيق الهاتف (أو google phone)؛ اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا (هذا هو الحقل المقابل لمزيد من الخيارات ،انقر فوق "الإعدادات" ثم على فلاتر المكالمات والبريد العشوائي (أو معرف المتصل والبريد العشوائي)؛ قم بتنشيط خيار «عرض رموز المتصل والبريد العشوائي»؛ قم بتمكين الخيار «تصفية مكالمات البريد العشوائي».

وعقب ذلك لن يتم عرض إشعارات المكالمات الفائتة أو البريد الصوتي، ولكن ستظهر المكالمات التي تمت تصفيتها في سجلك وستظل قادرًا على الوصول إلى بريدك الصوتي.