الأول بالثانوية العامة بالكويت ينصح زملاءه في مصر: متكبروش الموضوع

قال إيلاري هاني، الأول مكرر علمي على الثانوية العامة بالكويت، إنه حصل على مجموع 100%، لافتا إلى أن مادة اللغة العربية أصعب مادة بشكل خاص من بين المواد خلال دراسته في الكويت.

لا يذاكر بالساعات ويعمل ملخصات بيده

وأضاف «هاني»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنه يذاكر ليس بالساعات، ولكن بالكمية التي ينبغي أن ينتهي منها، «مش بحط تارجت وقت، لأن كدة مش هضمن الكمية اللي عاوز أخلصها».

وأشار إلى أنه قبل الامتحان يتأكد من مراجعة المادة التي يمتحنها، متابعا: «بعمل ملخصات بإيدي لكن مش كل المنهج عشان كدة هياخد مني وقت كبير، بلخص الحاجات اللي بنساها».

نصيحته لطلاب الثانوية بمصر

ونصح طلاب الثانوية العامة في مصر خلال أدائهم الامتحان بعدم الشعور بالضغط، ولابد أن يتمالكوا أعصابهم، متابعا: «لو اتوترت مش هتعرف تحل الامتحان حتى لو مذاكر، متكبروش الموضوع».

ووجه الشكر لوالده لأنه كان له الفضل في دفعه ليكون من أوائل الثانوية العامة في الكويت، «كان دايما داعمني نفسيا ومكنش بيضغط عليا، قالي اعمل اللي عليك والباقي على ربنا».

وأكد أنه منذ صغره يهدف للدخول لكلية الطب، تحديدا تخصص الجراحة، متابعا: «ده كان الهدف اللي حطيته في الثانوية».