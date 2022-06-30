عودة المياه بأسيوط بعد إصلاح كسر مفاجئ في خط طرد «المراغي»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ لخط طرد الصرف الصحي من محطة رفع «المراغي»، وعودة ضخ المياه للأهالي مرة أخرى، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لأعمال الإصلاح، والعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت، وعودة المحطة للخدمة، وإيصال المياه عبر خطوطها، بعد عملية الإصلاح الكبرى بالمحطة.

جولة تفقدية لمتابعة أعمال الصيانة

وأجرى اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، جولة تفقدية في وقت سابق، لمناطق أعمال صيانة خط طرد محطة رفع صرف صحي «المراغي»، لمتابعة أعمال الإصلاح، والانتهاء من أعمال الصيانة.

تغطيه المناطق المتأثرة بسيارات مياه الشرب

وأضاف رئيس الشركة أنه تم تغطيه المناطق المتأثرة بسيارات مياه الشرب النقية للمواطنين في المناطق المتأثرة والمستشفيات والمخابز، خلال فترة انقطاع المياه والعمل في الإصلاحات.

وصرح «درة» بأنه تم توفير سيارات مياه شرب نقية للمواطنين والمستشفيات والمخابز في المناطق المتأثرة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، لسد وتلبية الاحتياجات طوال فترة الانقطاع، مطمئناً المواطنين بأن الانتهاء من الإصلاح سيكون قريباً، لفتح المياه ووصولها للجميع فور عودة محطة رفع صرف صحي «المراغي» للخدمة مرة أخرى.

غرفة شكاوى للأزمات وتواصل المواطنين

كما أعلن عن تشكيل غرفة استقبال الاستفسارات والشكاوى المقدمة من المواطنين على جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/والموبيل أبليكيشن ، وبرامج الـ CMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية .