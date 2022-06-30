المصريين الأحرار بالسويس يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بتوزيع هدايا وأعلام

احتفل حزب المصريين الأحرار بالسويس بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو من خلال توزيع أعلام مصر وتوزيع الهدايا مطبوع عليها علم مصر وعلم السويس وشعار الحزب على المواطنين والسيارات بالإضافة إلى توزيع المطبوعات لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة الدكتورة هبة واصل الأمين العام وإشراف عادل فاضل أمين الحزب بالسويس.

أمانة المرأة تشارك في الاحتفالية

وشارك في الفاعلية أمانة المرأة بالمحافظة بقيادة سماح مهدى أمينة المرأة بمساعدة نرمين أبو العلا ومارجريت خليل وميرفت بنيامين مساعدين أمانة المرأة، بالتعاون مع أمانة الشباب بقيادة رامي عبد الباسط أمين الشباب بالحزب بالسويس بمساعدة زياد أحمد ومحمد حسين بأمانة الشباب.

وقال عادل فاضل أمين عام حزب المصريين الأحرار بالسويس إن الفعاليات جاءت في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو والتي ستظل ملحمة شعبية وطنية أعادت هوية الشعب المصري وقيمته لتظل ثورة البناء والتعمير والتنمية والحضارة للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

الحزب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الثورة

وأضاف فاضل، في بيان، أن الحزب تشرف بتقديم التهنئة من خلال الدكتور عصام خليل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة وشعب مصر العظيم بحلول الذكرى التاسعة لـ 30 يونيو ثورة الشعب التي سطرت ملحمة تاريخية حفاظًا على الهوية والوطن وشاهد حيّ على جسارة وعظمة القوات المسلحة صاحبة العقيدة درع وسيف الوطن وحامية إرادة المصريين.