تفاصيل آخر حفل لآمال ماهر: دون جمهور وقدمت 16 أغنية

كشفت الفنانة آمال ماهر عن أنها بصدد الانتهاء من الترتيبات الخاصة بإقامة حفل غنائي جديد برعاية شركة «تذكرتي» خلال الأيام المقبلة.

آمال ماهر غنت أمام الأهرامات في يونيو 2020

وأضافت «آمال» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مساء الخميس: «شركة تذكرتي تواصلت معايا وهتكون هي المسؤولة عن تنظيم الحفل، وهنعلن الميعاد قريب جدًا»، متابعة: «هطلع أنا اللي أغني مش دوبلير».

هذا الحفل يعد الأول لآمال بعد غياب عامين كاملين عن آخر حفل غنائي أقيم في 12 من شهر يونيو من عام 2020 في أول حفل غنائي أكوستك (Unplugged)، دون جمهور من أمام الأهرامات تحت قيادة الموسيقار هاني فرحات.

آمال ماهر في الحفل قد بدأت بأغنية «ياما عز عليا بعادك، أعرف منين، من السنة للسنة، ضميري بيأنبني، قالوا بالكتير، بداية بدايتك، لو كان بخاطري، ماتسبنيش، اتقي ربنا فيا، يا عيني عليكي يا طيبة، أديني فرصة»، كما قدمت أغنية العيون السود للفنانة القديرة وردة وأغنية على قد الشوق للفنان عبدالحليم حافظ وأغنية أنت وحدك واللي قادرة، واختتمت الحفل بأغنية طوبة فوق طوبة.

«اللي قادرة» آخر أغنيات آمال ماهر

يذكر أن آخر أغنية طرحت للفنانة آمال ماهر هي أغنية «اللي قادرة»، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل «ليه لأ»، الأغنية من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز.