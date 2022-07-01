مئات الفلسطينيين يؤدون صلاة الفجر في «الأقصى»

أدى مئات الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية المحتلتين وأراضي 48 صلاة فجر اليوم الجمعة في رحاب «المسجد الأقصى المبارك»، تلبية لدعوات الحشد والرباط، تحت عنوان «سيجناك قلوبنا»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وحملت الجمعة عنوان: «سيجناك قلوبنا»، دفاعًا عن «الأقصى» ونصرة له، بالتزامن مع مخططات التهويد، فيما تواصل الدعوات المقدسية والفلسطينية، للاعتكاف في «المسجد المبارك» مع بدء العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، تصديا لمخططات التهويد الاستيطانية.

من جانبه نشر موقع «القسطل» على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو لصلاة الفجر من «المسجد الأقصى المبارك».

وبحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وزيارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن لفلسطين.

وجدد عباس في اتصال هاتفي مع بلينكن، التأكيد على ترحيبه بزيارة بايدن إلى فلسطين، متطلعا لأن تشكل زيارة الرئيس الأمريكي محطة لتعزيز العلاقات الثنائية، وأن تسهم في تهيئة الأجواء لخلق أفق سياسي يحقق السلام العادل والشامل القائم على أسس الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين على حدود 1967، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

الرئيس الفلسطيني: الأوضاع على الأرض لا يمكن احتمالها

وشدد عباس، على أن الأوضاع على الأرض لا يمكن احتمالها ولا يمكن السكوت عليها، فيما أكد بلينكن على تطلع بايدن لزيارة المنطقة ولقاء الرئيس الفلسطيني، لتعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد أفضل السبل لدعم حل الدولتين وحث إسرائيل لتحسين الأوضاع.

1.3 مليون فلسطيني في غزة بحاجة إلى المساعدات الغذائية

من جانبه، دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، المعروف باسم «أوتشا» إلى رفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860، مشيرا إلى أن 1.3 مليون فلسطيني من أصل 2.1 مليون في غزة «أي 62% من السكان بحاجة إلى المساعدات الغذائية.

وأوضح «أوتشا»، أن الحصار يثير القلق إزاء العقوبات الجماعية وانتهاكات محتملة أخرى بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بدورها، قالت اللجنة المركزية لـ«مجلس الكنائس العالمي»، في بيان بشأن التهديدات التي يتعرض لها السلام العادل والوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، عقب اجتماعها في جنيف، إن التمييز ضد الفلسطينيين أصبح علنيا ومنظما، ويستمر الاحتلال الإسرائيلي القائم منذ نصف قرن في التناقض مع المساواة في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان للفلسطينيين.

وأشارت اللجنة المركزية، إلى أن استجابة المجتمع الدولي ما تزال تعكس معايير مزدوجة فظيعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «معا» الفلسطينية.

الناتج المحلي الفلسطيني يسجل نموا بنسبة 7.1 %

اقتصاديا، أعلن رئيس «سلطة النقد» الفلسطينية فراس ملحم، أمس الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 15 مليار دولار في عام 2021، مسجلا نموا بنسبة 7.1 % متعافيا من انكماش تاريخي بنسبة 11.5 % في 2020 تحت ضغط أزمة «كورونا»، مضيفا في تقرير، إن الاقتصاد بدأ يستعيد بعضا من عافيته بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، أثر تخفيف الإجراءات الوقائية المتعلقة بالفيروس وما تمخض عن ذلك من تحسن في الأداء الاقتصادي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

بايدن يقدم شكره لـ نفتالي بينيت على الصداقة التي تمت خلال 2021

بدوره، تولى يائير لابيد منصب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الـ14، وسيلتقي لابيد مع رئيس «الشاباك» رونين بار، في تل أبيب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى اجتماع حول قضية الجنود الأسرى في قطاع غزة.

بدوره، هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، لابيد، وقدم على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، شكره لرئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته نفتالي بينيت على الصداقة التي تمت خلال 2021، معربا تطلعه إلى رؤية المسؤولان، في يوليو الجاري.