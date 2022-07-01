قصة المشهد الوحيد لوحيد حامد في السينما.. «عاده 10 مرات»

تمر اليوم الذكرى الـ78 على ميلاد الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي قدم للسينما والدراما المصرية مجموعة من أهم أعمالها، التي ستظل خالدة في الوجدان العربي لعقود طويلة، وبالرغم من اسمه الذي يتصدر تترات ما يتجاوز 80 عملاً إلا أن «حامد» لم يظهر على شاشة السينما سوى مرة واحدة فقط في فيلم «اللعب مع الكبار» للمخرج شريف عرفة.

لم يتجاوز ظهور وحيد حامد على الشاشة ثواني معدودة، حيث يظهر في المشهد وهو يجلس في مقهى شعبي وينادي على «حسن بهلول»، الذي يقوم بدوره الزعيم عادل إمام، «حسن إيه رأيك في عشرة طاولة»، يبدأ «حسن» في اللعب معه قبل أن ينهي اللعبة بشكل مفاجئ، ويتجه إلى الهاتف ليجري اتصالاً بالإدارة العامة للمباحث ويخبرهم بأن لديه معلومات خطيرة.

وتحدّث الكاتب الراحل عن المشهد الوحيد الذي قدمه في السينما، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي: «كنت موجود في الاستوديو بالصدفة، وكانوا محتاجين كومبارس يلعب مع عادل إمام طاولة، فعادل اقترح عليّ القيام بالمشهد وأنا كنت المنتج في الفيلم، ولكني أعدت تصوير المشهد 10 مرات».

المشهد الوحيد لوحيد حامد في السينما

يُعتبر الفيلم هو التجربة الإنتاجية الأولى للكاتب الراحل، الذي تحدّث عن التجربة، قائلاً: «حبيت الفيلم ورغبت أن ينفذ تحت إشرافي حتى لا أندم على شيء فيه.. قدمت أعمالاً قد تكون سيئة ولكنها لا تتجاوز الـ4 أفلام، وكان لها ظروف خاصة بها».

ويتحدث الكاتب الراحل وحيد حامد عن فيلم «اللعب مع الكبار»، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج «ماستر سين»، قائلاً: «بناء السيناريو لا يختلف عن البناء العمراني، لا بد أن تكون له أعمدة خرسانية، أي سيناريو لفيلم يخلو من دعائم سينمائية يكون قابلاً للسقوط في أي لحظة».

مشهد الترام في فيلم اللعب مع الكبار

وتحدّث عن المشهد الذي يجمع عادل إمام وحسين فهمي في الترام، قائلاً: «المشهد يصنع التقارب بين الشخصيتين ويكون السبب في علاقة حميمة بينهما، ونناقش قضية الفيلم نفسه، لعبة بين مواطن عادي بداخله هموم ومشاكل وبين ضابط محترف داخله حس أمني».