إليزابيث أولسن توجه رسالة لجمهورها: استمروا في نشر الشائعات

كشفت الممثلة الأمريكية إليزابيث أولسن بطلة فيلم «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»، الذي حقق 950 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي حتى الآن، أنها لم تشاهده.

وقالت «أولسن» خلال لقاء تلفزيوني في برنامج «The Tonight Show»، إن نزلة برد منعتها من التواجد في العرض الخاص للفيلم، ولكنها رفضت مشاهدته بعد ذلك بسبب «ديزني».

وقالت إليزابيث أولسن، إنها طلبت من شركة «ديزني» نسخة من الفيلم لمشاهدته ولكن النسخة كانت تحمل علامة مائية وهو الأمر الذي كان مشتتًا للغاية بالنسبة لها، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

إليزابيث أولسن لم أشاهد «Doctor Strange» بسبب «ديزني»

وأوضحت بطلة فيلم «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»: «أنا لست من هؤلاء الممثلين الذين لا يشاهدون أفلامهم، أنا واحد من هؤلاء الأشخاص الذين يحبون دراسة الأداء حتى أتمكن من معرفة كيفية تحسينه، لكنني أصبت بنزلة برد قبل العرض الأول للفيلم، ولم أرغب في التواجد، ولذا طلبت منهم إرسال نسخة حتى أتمكن من مشاهدتها ، وكان اسمي عليها والوقت والتاريخ المحددين، ولم أرغب في مشاهدته بهذه الطريقة فهو تشتيت للانتباه».

إليزابيث أولسن: مصير شخصية «سكارليت ويتش» مجهولا

وأكدت «أولسن» أن مصير شخصية «سكارليت ويتش» التي قدمتها في الفيلم التابع لعالم مارفل السينمائي، مجهولاً بالنسبة لها، خاصة أن البعض يتوقع أن يتم تقديم الشخصية في مسلسل مستقل بذاته، موضحة: «أود أن أكون جزءًا من المشروعين، ولكن لم يخبرني أحد بأي شيء ، وأنا حتى لا أخفي سرًا، لا أعرف شيئًا عن مستقبلي»، وأضافت ساخرة: «استمروا في نشر الشائعات وربما سيقومون بتوظيفي مرة أخرى».