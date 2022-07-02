صبحي وعمران يطلقان الماراثون الأخضر بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة

قاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم السبت، الماراثون السنوي الثالث للاتحاد المصري للتأمين بعنوان «الماراثون الأخضر.. الطريق إلى COP27»، بمشاركة علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات عدد من مؤسسات التأمين، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

2000 عامل بشركات التأمين يشاركون في الماراثون

أُقيم الماراثون بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بمشاركة أكثر من 2000 من العاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من المؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين في مصر، ويضم الماراثون مجموعة من مسابقات العدو لكل المشاركين ومضمار الموانع وأيضًا منافسات بين العاملين بشركات التأمين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الماراثون الأخضر يحمل عددًا من الرسائل الهامة في مقدمتها التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة، ودور الرياضة في الحفاظ على الصحة، والتكوين البدني السليم، مشيرًا إلى قيام الوزارة بتنظيم عدة ماراثونات وفعاليات رياضية مختلفة على مستوى الجمهورية في ضوء السعى نحو جعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والتوجه إلى الأخضر من خلال الهيئات الشبابية والرياضية، وتنفيذ المشروعات والبرامج الهادفة إلى تحقيق هذا النهج، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27 المزمع له نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وزارة الرياضة تستهدف تسليط الضوء على دور الشباب في قضايا البيئة

وأوضح صبحي أن الوزارة تسعى لتسليط الضوء على دور الشباب في قضايا البيئة من خلال رفع الوعي لديهم في مجال تغير المناخ ، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى بناء القدرات الشبابية من خلال تنظيم ورش العمل والتبادل الثقافي، كما أن اللقاءات التي تنفذها الوزارة في هذا الشأن تهدف إلى تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال التغيرات المناخية وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية بالإضافة إلى رفع القدرات المعرفية والثقافية لدى طلاب الجامعات.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للتأمين، لإنجاح الماراثون الأخضر بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبطة بالاستدامة يقدم فرصاً إيجابية لازدهار شركات التأمين ولا يمثل عقبة أمام استغلال ما يعرض عليها من فرص استثمارية مرتبطة بالتوجه العالمي لمواجهة تحديات مخاطر المناخ والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.

وشدد رئيس الهيئة على أن الإدارة الجيدة لهذه الالتزامات من شأنها إعادة صياغة لإستراتيجيات شركات التأمين وحثها على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تقتنص فرصا استثمارية تتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، صرح علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين بأن تنظيم الماراثون في نسخته الثالثة يأتي كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسؤولية الاجتماعية، لافتًا أن الماراثون هذا العام يهدف إلى التوعية لمفهوم البيئة النظيفة والصحة المستدامة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ لعام «COP 27»، وأيضا لزيادة الوعي التأميني والمشاركة في بناء نظام حياة يعتمد على مجتمع صحي.