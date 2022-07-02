عبدالغفار يوجه برفع كفاءة العيادات والرعاية المركزة في «بلبيس المركزي»

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى «بلبيس المركزي» في محافظة الشرقية، لمتابعة سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزير أكد أهمية المستشفى نظرًا لموقعها الجغرافي، وما تمتكله من إمكانات، إذ تخدم 829 ألفا و863 مواطنًا في نطاق مدينة بلبيس.

وأضاف «عبدالغفار»، أنّ الوزير تفقد وأقسام ومباني المستشفى، والتي تعمل بطاقة استيعابية 228 سريرًا في الأقسام الداخلية، و37 سرير رعاية مركزة، و19 جهاز تنفس صناعي، و24 حضانة، و13 غرفة عمليات.

وحدة أشعة مقطعية بـ4 ملايين جنيه

وتابع بأن الوزير تفقد مبنى الطوارئ، والذي أنشئ وجُهزه خلال الفترة الماضية، ويضم قسم الاستقبال والطوارئ، بسعة سريرية 16 سريرا، وغرفتي عمليات طوارئ جراحية، كما تفقد الوزير وحدة الأشعة المقطعية والتي تم دعم المستشفى بها بتكلفة أكثر من 4 ملايين جنيه.

ولفت عبدالغفار، إلى أن الوزير تفقد أعمال التطوير التي تمت بوحدة العناية المركزة الجديدة للأمراض الباطنية، والتي تعمل بطاقة استيعابية 21 سريرًا، ومزودة بـ8 أجهزة تنفس صناعي، كما تفقد جناح الكلي الصناعي الجديد، والذي يعد إضافة لقسم الكلي بقوة 17 ماكينة، ليصل إجمالي عدد ماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفى لـ36 ماكينة.

رفع كفاءة العيادات الخارجية

وأكد عبدالغفار، أن الوزير وجّه برفع كفاءة العيادات الخارجية وأقسام الرعايات المركزة، كما وجه بالصيانة المستمرة لأعمال التكيفات بغرف إقامة المرضى بالأقسام الداخلية، وحرص على التحدث مع المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على رضاءهم عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا لهم حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لهم.

ونوّه بأن الوزير اطلع على ملفات المرضى، ومتوسط معدلات تردد المرضى على الأقسام المختلفة، حيث يبلغ متوسط عدد المرضى الذين يتم استقبالهم بأقسام الطوارىء حوالي 230 حالة يوميًا، كما يبلغ متوسط التردد على العيادات الخارجية من 750 إلى 900 حالة يوميًا، كما يبلغ متوسط إجراء العمليات يوميًا من 15 إلى 20 عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية.

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يجري جولة تفقدية، اليوم السبت، في عدد من المحافظات، إذ بدأ زيارته بتفقد مستشفى السلام ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة.