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إحالة أوراق المتهم بقتل الطفل «زياد» في حلوان إلى المفتي

كتب:

بسمة عبدالستار
02:52 م | السبت 02 يوليو 2022
محكمة

محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع محاكم القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بإحالة أوراق متهم بقتل شخص في حلوان، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

التحقيق في الواقعة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3013 لسنة 2021 والمقيدة برقم 3134 لسنة 2021 جنايات حلوان، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم «سمير. ن» بقتل المجني عليه «زياد. ه»، بأن ابتاع له عقار الكلوزابين المنوم من حانوت العقاقير وأعده واختزنه وتمهلا لفرصة تقديمه له، انتقاماً من والديه.

وأضافت أوراق القضية، أنه في ذات المكان والزمان شرع المتهم في قتل «زياد. ه»، وضع السم في جوفه، قاصداً من ذلك قتله، وقد خاب ظنه لسبب لا دخل فيه، وهو تقيؤ المجني عليه السم كونه رضيع.

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