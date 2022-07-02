19 مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 9 سنوات 

كشف الخبير السكاني، الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، والأستاذ المساعد بقسم النساء والتوليد بقصر العيني، أن عدد سكان مصر شهد زيادة بلغت 19 مليون نسمة خلال 9 سنوات فقط، خلال الفترة من 2013 إلى 2022.

الزيادة السكانية وحش يأكل الأخضر واليابس

ولفت الخبير السكاني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن عدد سكان مصر كان في عام 2013 بلغ نحو 84.6 مليون نسمة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد سكان مصر في 2022 حاليا، 103 ملايين و500 ألف نسمة تقريبا.

وأكد «حسن»، أن الزيادة السكانية بهذا الشكل مازالت تمثل خطرا داهما يأكل الأخضر واليابس، ووحش يأكل كل مظاهر التنمية التي تبذل القيادة السياسية والدولة المصرية في سبيل تحقيقها، لافتًا إلى أن الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أعلنت تجاوز عدد سكان مصر بالداخل 103.5 مليون، وهو ما يعني أن عدد سكان مصر شهد زيادة كبيرة في آخر 9 سنوات حيث زاد إلى 19 مليون نسمة، موضحا أن الدولة المصرية قد دخلت في مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965.

خطر الزيادة السكانية

وأشار إلى أن عمر تجربة مواجهة الزيادة السكانية قد اقترب من 60 عامًا، خضعت خلالها للمراجعة والتقييم، مضيفًا: «نحن في حاجة إلى نقطة تحول تكون فاصلة في إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية وتسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الدائرة المغلقة والسير نحو مستقبل أفضل والارتقاء بالحياة في شتى المجالات»..