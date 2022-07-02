قبل امتحان الثانوية.. حكاية تحريم ابن تيمية للكيمياء: تستخدم في النصب والخداع

يستعد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الكيمياء غدا، ويحاول العديد منهم الإلمام بما تحتويه المادة من معلومات كثيرة؛ فالكيمياء في العموم واحدة من العلوم الغنية ولها أثر كبير وفارق في حياة البشر، وساهمت منذ اكتشافها في تطوير حياة الإنسان وتيسيرها، فعلى سبيل المثال، كان القدماء المصريون يضيفون بعض المواد الكيميائية للألوان المستعملة في نقوش المعابد حتى يمكن الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة، فالكيمياء من أهم أسباب حفاظ نقوش المعابد على ألوانها حتى اليوم، وتمثل الكيمياء في عصرنا الحالي واحدة من أهم العلوم التي تعتمد عليها العديد من الصناعات حول العالم، ومن أبرز تلك الصناعات «الأدوية».

أسباب تحريم ابن تيمية لعلم الكيمياء

وبالرغم من أهمية هذا العلم إلا أن الإمام ابن تيمية، قال إن الكيمياء من العلوم المحرمة شرعا، وورد ذلك في عدة كتب؛ منها «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مخرجة ومحققة مجموع الفتاوى»، وكان ابن تيمية لديه أسبابه وقتها التي دفعته لإصدار هذا الحكم، وأوضحها الشيخ ياسر سلمي، الباحث في التراث الإسلامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إن ابن تيمية كان امتدادا لعصر فرعون الذي كان يستعين بالكيميائيين في أعمال السحر، حيث قال: «كان فرعون يستعين بالسحرة والكيميائين في عمل السحر، وكان دور الكيميائيين خلط بعض المواد معا لتنتج وهيجا واهتزازات وغيره، واستمر موروث أن الكيمياء تستعمل في السحر طويلا».

وبعد فرعون، بدأ التجار يستعملون علم الكيمياء في أمور غير مشروعة، حيث قال سلمي: «بدأ التجار في تعلم الكيمياء ليستخدموه في طلاء الحديد أو النحاس وغيره من المعادن الرخيصة بالذهب وبيعها للناس على أنها ذهب بنفس سعر الذهب، أي يقوم ببيع المعدن الرخيص على كونه معدن نفيس وبالتالي هو يستعمل العلم في النصب والاحتيال».

متى يكون علم الكيمياء حراما؟

وأشار سلمي إلى أنه في هذا الوقت، بدأ الناس في التلاعب بالاعتقادات، حيث ظن البعض أن كل مخلوق مصنوع وعليه فكل مصنوع مخلوق، موضحا: «هذا المبدأ أدى إلى الشك في الله سبحانه وتعالى، كما أن هذا المبدأ يعني أن كل من قام بصنع شيء فهو خلقه».

وتابع سلمي: «ابن تيمية أراد أن يغلق الباب دا نهائي عشان مايكونش في مجال للشك، فقال إن دراسة علم الكيمياء حرام، وكان القصد هنا هو دراستها بنية غش الناس».

وأوضح: «أنت بعت الحديد بسعر أعلى من سعره الحقيقي بكتير فزيها زي الربا، وبالتالي المال الذي جنيته حرام، فالموضوع كله مبني على ما يستعمل فيه العلم، استعماله في الخير وإفادة المجتمع جائز شرعا ولا حرج فيه، أما استعماله في الأمور التي لا ترضي الله بشكل عام هو الأمر المحرم».