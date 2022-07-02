إصابة شاببن في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب شابان بمحافظة بني سويف، في حادث سير، وقع اليوم السبت، إثر تصادم دراجتين ناريتين أمام منطقة الإسكان الاجتماعي في «بياض العرب» شرق النيل، وتم نقلهما بواسطة سيارتي إسعاف، إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين في بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام منطقة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل، نتج عنه إصابة شابين بمكان الحادث، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي

ودفع فرع هيئة الإسعاف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وهما «شادى ن. ع.»، 21 سنة، مقيم بناحية بياض العرب، مصاباً باشتباه نزيف داخلي بالمخ، و«طارق ش. س.»، 16 سنة، مقيم بياض العرب، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن.

تم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباجث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وشهدت منطقة الاسكان الإجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، في وقت سابق من اليوم السبت، حادث سقوط فتاة من الطابق الرابع من عمارة سكنية، مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة، وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة.