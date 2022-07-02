أستاذ اقتصاد: التنظيم قدم وعوداً زائفة.. وبرنامج الـ«100 يوم» أثبت عدم قدرتهم على الإدارة

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسى، إن هناك العديد من الأخطاء التى وقعت فيها الجماعة، منها الوعود الزائفة واقتحام ملفات شائكة وعميقة تحتاج إلى جهد كبير وأموال ضخمة فى ظل ظروف دولة كانت غير مستقرة آنذاك، والاعتماد على أشخاص غير مختصين فى مجالاتهم ما أدى إلى ضعف الوزارات. وأضاف «العمدة»، فى حوار لـ«الوطن»، أنه بلا شك أن برنامج الـ100 يوم، الذى أعلنت عنه جماعة الإخوان خلال فترة الانتخابات الرئاسية، ولم يتحقق منه شىء، أثبت فشلهم فى قدرتهم على إدارة شئون البلاد، ولم يكن هذا الأمر واضحاً فقط للمصريين، بل للعالم أجمع.

لم يدركوا عمق مشكلات الشعب بعد «25 يناير» والوزارات فى عهدهم اعتمدت على غير المختصين

وإلى نص الحوار:

كيف ترى مشروع الـ100 يوم الذى حدده الإخوان؟

- هذا البرنامج الذى طرحته الجماعة كبرنامج انتخابى للفوز برئاسة مصر، كان دليلاً على أن جماعة الإخوان لا تدرك وأنها غير واعية بمدى عمق المشكلات التى تعانى منها الدولة، حيث زعموا أن لديهم القدرة على حلها خلال 100 يوم، وهو خير دليل على أن جماعة الإخوان تولت الرئاسة ولم تكن مؤهلة لها، وظهر الأمر فى القيادات التى تم اختيارها وقتها.

هل كان البرنامج بداية فشل الإخوان فى قدرتهم على إدارة البلاد؟

- بلا شك، إن ذلك البرنامج أثبت فشل الجماعة وأصبحت حقيقة واضحة ليس فقط للمصريين، بل وللعالم أجمع، حتى الدول التى كانت مساندة لهم، وعلى سبيل المثال دولة قطر، كانت أبرز الداعمين للجماعة الإخوانية، سبق وقالت إن الإخوان غير صالحين لإدارة «دكان»، فقد فرشوا الأرض بالوعود، وأنهم كانوا يتمنون أن يتم حلها، ولكن هذه الملفات كانت أعمق من هذا بكثير وشائكة وتحتاج لعمل دؤوب، وعندما فشلوا فى تنفيذ وعودهم بدأوا فى طرح أسباب غير منطقية تبريراً لهذا الفشل.

كريم العمدة: الجماعة فشلت فى حكم مصر وألقت اللوم على الشعب والأنظمة السابقة.. وقياداتها لم يكونوا أصحاب خبرة.. واعتمدوا على مبدأ «أهل الثقة» الكارثى

الجماعة الإرهابية ألقت باللوم على الشعب فى فشل برنامج الـ100 يوم.. كيف ترى ذلك؟

الجماعة اختلقت مبررات للفشل أمام الشعب ولم تكن مؤهلة للرئاسة لتعيين أهل الثقة على حساب الخبرة

- فى وقت الفشل، من الطبيعى أن يبدأ الإنسان فى اختراع أية مبررات كى تحميهم من ضريبة الفشل، وبعد أن فرش «مرسى» والجماعة الإرهابية الأرض بالوعود الكاذبة، واكتشفوا أن هذه الوعود أكبر من قدرتهم على تنفيذها، بدأوا فى أن يلقوا باللوم على الشعب المصرى وعلى الأنظمة السابقة.

رغم وجود أزمة حقيقية فى الوقود وقتها، كان الإخوان يزعمون أنهم أنجزوا 80% من ملف الوقود.. كيف ترى هذا التناقض وما كواليسه؟

- لا يوجد أى تفسير منطقى لهذا الأمر سوى أن الجماعة الإخوانية لا تدرك مدى عمق المشكلات التى قررت حلها خلال 100 يوم، ولا تفهم أبعاد القضية، وأنها تحتاج إلى مجهود كبير ووقت أطول بكثير كى يتم حلها، وليس فقط ملف الوقود، بل كل ملف من الملفات الـ5، التى قرروا حلها، إلى جانب أن هذا التناقض أيضاً يأتى كتبرير للفشل، باستخدام التلاعب بالإحصائيات، ولكن الواقع كان دليلاً أقوى من الأرقام والإحصائيات.

كيف تفسر استمرار الجماعة فى مشروع النهضة رغم ظهور مؤشرات الفشل فى الفترة الأولى من تطبيقه؟

- لقد توقفت الجماعة فى العمل على مشروع النهضة وبرنامج الـ100 يوم بمجرد الوصول إلى الحكم، ولكن الشعب المصرى كان يعمل على تذكيرهم به، بعدة وسائل، مثل عد الأيام المتبقية على انتهاء فترة الـ100 يوم التى منحها محمد مرسى لنفسه ولجماعته من أجل إنجاز وحل هذه المشكلات، ومنها أيضاً موقع «مرسى ميتر»، الذى صممه الشعب من أجل حساب ما تم تنفيذه من البرنامج، وغيره من الوسائل الأخرى، وفى الفترة الأخيرة، عندما تم إثبات فشل البرنامج بشكل رسمى، بدأت الجماعة فى إلقاء اللوم على الشعب وعدم تعاونه، وعلى الأنظمة السابقة وغير ذلك من الأسباب.

ما مبرر تجاهل محمد مرسى والجماعة الإخوانية آنذاك لتحذيرات البنك المركزى التى صدرت فى تلك الفترة؟

- إن الجماعة الإخوانية وكل قياداتها لم يكونوا أهل خبرة، كما أن لديهم مبدأ ثابتاً يعملون به، وهو الاعتماد على أهل الثقة وليس الخبرة، وهذا المبدأ كانت له نتائج كارثية وقتها، كما أنهم لم يتمتعوا بالقدرة على إدراك واستيعاب مدى سوء الوضع فى البلاد خلال هذه الفترة، إلى جانب عدم تقبّلهم للنصائح.

أخطاؤهم

هناك العديد من الأخطاء التى وقعت فيها الجماعة، ويأتى الخطأ الأول فى أنهم أطلقوا وعوداً غير قادرين على تنفيذها، والخطأ الثانى أنهم اقتحموا ملفات شائكة وعميقة تحتاج إلى جهد كبير وأموال ضخمة فى ظل ظروف دولة كانت غير مستقرة آنذاك، أما الخطأ الثالث، فكان احتواء الوزارات وقتها على أشخاص غير مختصين فى مجالاتهم ما أدى إلى ضعف الوزارات آنذاك.