بعد تصاعد الخلافات.. استقالة وزير الاقتصاد بالأرجنيتن من منصبه

قدم وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان، البالغ من العمر «39 عامًا»، أمس السبت، استقالته من منصبه بعد تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، ودعا جوزمان في استقالته إلى اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحاكم.

جوزمان يصطدم كثيرا مع الحزب «العدلي البيروني»

ولم يقدم جوزمان في رسالة وجهها إلى رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز، أسبابا للاستقالة، فيما قالت مصادر مطلعة، إنه كثيرا ما اصطدم مع الحزب «العدلي البيروني»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشغل وزير الاقتصاد في الأرجنتين، مارتن جوزمان، منصبه منذ ديسمبر من العام 2019. وأشارت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، إلى أن جوزمان أعلن قراره في رسالة من 7 صفحات نُشرت على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وقال جوزمان، إن من الضروري أن يتمكن من سيحل مكانه من العمل في إطار اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحكومي، واعتبر الوزير المستقيل، أن مواصلة تعزيز قاعدة الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات المال والنقد وسعر الصرف، هو أمر أساسي.

الاقتصاد الأرجنتيني يعاني تضخما تجاوز 60% خلال عام واحد

ويعاني الاقتصاد في الأرجنتين، تضخما تجاوز 60% خلال عام واحد وانخفاضا في قيمة العملة الوطنية « البيزو».

وأثار التغيير، شكوكًا حول ما إذا كانت «بيونس آيرس» قادرة على الامتثال لبرنامج بقيمة 44 مليار دولار مع «صندوق النقد الدولي». وكان جوزمان، خسر دعم الجناح اليساري المتطرف في التحالف بقيادة نائبة الرئيس كريستينا فرنانديز دي كيرشنر خلال الأشهر الماضية.