الحكومة تخطط لحزمة مشروعات لحماية الشواطئ من تغيرات المناخ بـ12 مليار دولار

تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات، لحماية الشواطئ المصرية من المخاطر المرتبطة بظاهرة التغيرات المناخية، والتي يتأثر بها العالم أجمع في تلك المرحلة، وذلك عقب إقرار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بحسب مصادر حكومية، عدة مشروعات في أكثر من مجال، سواء لتخفيف الأضرار المحتملة للتغيرات المناخية على مصر، أو التكيّف مع تلك التغيرات، عبر تحصين المجتمع المصري ضد الآثار السلبية للظواهر المناخية المتغيرة، وما يتبعها من آثار، أو خفض تلك الآثار لحدها الأدنى.

مشروعات حماية الشواطئ ضمن تحركات التكيف مع التغيرات المناخية

وتوضح المصادر، لـ«الوطن»، أنّ مشروعات «حماية الشواطئ» من أهم الملفات التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا في بند «التكيف مع التغيرات المناخية».

ولفتت المصادر، إلى أنّ المساحة المستهدف العمل عليها، عقب توفير التمويل اللازم لها خلال الفترة المقبلة، ستبلغ مساحة قرابة 3500 كيلو متر من الشواطئ.

وأشارت المصادر، إلى أنّ تكلفة حماية الشواطئ على طول الساحل الشمالي لمصر تُقدر بنحو 12 مليار دولار أمريكي، موضحة أنّ المدة الزمنية المقترحة لتنفيذ المشروعات هي 5 سنوات، والتكلفة هي العنصر الحاكم في تنفيذ المشروعات، وأنّ الدولة المصرية تسعى لتوفيرها بالتعاون مع شركاء التنمية في الفترة المقبلة.

113 مليار دولار حجم المشروعات المستهدفة للتكيف مع التغيرات المناخية بمصر

وحسب الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي أطلقت بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت سابق، فإنّ إجمالي التكلفة المطلوبة لبرامج ومشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية تبلغ 211 مليار دولار، فيما أنّ التكلفة المطلوبة لبرامج ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تبلغ 113 مليار دولار تقريبا.

وترتبط ظاهرة التغيرات المناخية بتحديات عدة على الشواطئ، بينها ارتفاع منسوب سطح البحر، وما يتصل بها بإمكانية غرق بعض المناطق بمياه البحر إذا لم تتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة، فضلا عن وجود عوامل نحر شديد لبعض الشواطئ، وما يتصل بها من إجراءات لملوحة التربة.