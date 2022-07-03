«انت مش لوحدك».. طلاب المستقبل يدعون محاربو السرطان لمشاركتهم فرحة التخرج

في لفتة إنسانية مميزة، حرص طلاب مدرسة المستقبل الدولية للغات بالأقصر على دعوة أطفال مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان، لحضور حفل تخرجهم، ومشاركتهم فرحتهم خلال توثيق ختام مرحلة دراسية في مشوارهم التعليمي.

توثيق ذكرى التخرج بمرافقة محاربي السرطان

المبادرة التي أطلقها طلاب مدرسة المستقبل، حرصوا من خلالها على القيام بعمل خيري تطوعي، يوثق ذكرى تخرجهم بمرافقة محاربي السرطان بمستشفى شفاء الأورمان لإدخال البهجة والسعادة إلى قلوبهم، ومساندتهم في مشوارهم العلاجي، تحت شعار: «أنت مش لوحدك.. كلنا معاك».

مشوار تلقي العلاج بين أروقة المستشفى

وشهد حفل تخرج الطلاب فقرات فنية متنوعة، امتزجت بالفرحة والأمل وانعكست بشكل إيجابي على أطفال شفاء الأورمان الذين شعروا بتقدير زملائهم لهم وحرصهم على اقتسام فرحة التخرج مع أقرانهم تخفيفًا عنهم ولمؤازرتهم في مشوار تلقي العلاج بين أروقة المستشفى، بحضور قيادات المدرسة؛ الشيخ محمد الرملي، رئيس مجلس أمناء مدرسة المستقبل الدولية بالأقصر، والعميد محمد مفتاح والمهندس أحمد الرملي، وفريق العلاقات العامة بمستشفى شفاء الأورمان.

من جانبه أشاد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمبادرة طلاب مدرسة المستقبل الدولية للغات، مؤكدًا حرص الطلاب لدعوة أقرانهم لمشاركتهم حفل تخرجهم إنما يعكس مدى الوعي و القيم النبيلة والشعور بالمسؤولية الاجتماعية التي يتمتع بها الطلاب، وهو ما ينعكس بمردود إيجابي على الأطفال محاربي السرطان لشعور زملائهم بهم.

الصحة النفسية لمرضى السرطان

ووجه فؤاد الشكر لطلاب المدرسة وقياداتها، مشيرا إلى أن ما فعله تلاميذ المدرسة خير دليل على أن أجيال مصر بخير وأنهم قادة وعلى قدر من المسؤولية، لافتًا إلى أن الدعم المعنوي لمرضى الأورام له دور كبير على الصحة النفسية.