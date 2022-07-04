حظك اليوم برج الحمل الاثنين 4-7-2022 عاطفيا ومهنيا

من مميزات مولود برج الحمل، قدرته على جذب انتباه المحيطين به، وقدرته الكبيرة على جذب اهتمام عائلته وأقرانه على الصعيد المهني والعائلي والاجتماعي، كما أنه من أصحاب القرارات الواضحة والسريعة، ولا يتردد في كثير من قرارته.

مميزات برج الحمل

ومعروف عنه أيضا أنه من الشخصيات الصادقة والصريحة والواضحة مع الآخرين، ويكره الغموض، وشديدة اللطف واللباقة والجاذبية، لديه ثقة كبيرة بنفسه، حيث أنه من الأبراج النارية، ويتمتع بحماس تجاه الأعمال الجديدة، ويسعى لتحقيق الكثير من الإنجازات مهنيا واجتماعيا.

وهو أيضا من الشخصيات التي تتميز بالقوة والشجاعة، يستطيع مواجهة أي موقف دون خوف أو تردد، يسعى ليكون متميزا، ويحب أن يكون محل الثقة بين أصدقائه المقربين، وأقرانه في العمل، ويفضل أن يكون قائدا بينهم، ينجح في الوصول للمناصب العليا في وقت سريع، كما يستطيع أن يحقق مشروعاته وطموحاته على الصعيد المهني والاجتماعي.

ومن عيوب مولود برج الحمل عصبيته وغضبه الشديد وأنانيته، ونفاد الصبر، وآرائه القاسية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

وتؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنه رغم التشوش، فإن فينوس وعطارد بمنزل العلاقات وسيمنحانك اليوم جاذبية وحضورا ويعدانك بأوقات ممتعة، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

كما تؤكد عبير فؤاد، أن القمر موجود اليوم في منزل العمل لمولود برج الحمل يساعدك على التركيز في الأعمال التي تقوم به وتحرز تقدما سريعا.