تصادم سيارة نقل محملة بطوب جيري بحائط خراساني بالدقهلية «صور»

اصطدمت سيارة نقل ثقيل محملة بالطوب الجيري في محافظة الدقهلية، بحائط خرساني، في طريق رافد جمصة «المنصورة – جمصة» الدولي، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات، وتعطل الحركة على الطريق.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة طلخا من إزالة آثار الحادث، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى بالشكل الطبيعي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

سقوط الطوب على الطريق

وتلقى مأمور مركز شرطة طلخا، بلاغا بوقوع حادث تصادم لسيارة نقل ثقيل على طريق رافد جمصة الدولي، بدائرة المركز، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وانتقلت قوة من مركز الشرطة إلي مكان الحادث، وتبين وقوع الحادث لسيارة نقل ثقيل تحمل أرقام «د أ أ 3765 »، وبالفحص تبين أن السيارة اصطدمت بالحائط الخراساني علي جانب الطريق واستقرت أعلاه، ما تسبب في سقوط كميات من الطوب الجيري على الطريق.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة طلخا من إزالة الطوب المتساقط من السيارة بعيدا على الطريق، وإعادة فتحه ليعمل بالطريقة المعتادة. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع سائق «توك توك»

ومن جهة أخري، لقى سائق «توك توك» مصرعه في محافظة الدقهلية، بعدما صدمته سيارة مجهولة مسرعة، فر قائدها هارباً عقب الحادث، الذي وقع على طريق «منية النصر – دكرنس»، مقابل قرية «ميت الخولي مؤمن»، جرى نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتكثف مباحث منية النصر جهودها لضبط قائد السيارة الهارب، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لإجراء التصريح بالدفن.