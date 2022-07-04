حظك اليوم برج الميزان الاثنين 4-7-2022 عاطفيا ومهنيا

وضع دقيق في الحب والمشاعر، احتفظ بأسرارك ولا تبح بها، هكذا ينصحك الفلك عزيزي مولود برج الميزان، وفق توقعات وحظك اليوم لخبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، لهذا المولود الذي ينتمي له الكثير من المشاهير في مصر والعالم، ومن بينهم المطرب محمد منير والفنان الكبير عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين، ورابر ومنتج أفلام وأغانٍ وكاتب، والفنانة مونيكا بيلوتشي.

وبحسب علم الفلك، فإن مولود برج الميزان الهوائي، قادر على اكتساب ثقة جميع من حوله بسبب دبلوماسيته وقدرته على التعبير، وحل المشاكل بشكل سريع يضمن بقاء الجميع في حالة جيدة، كما أن هذا المولود يرضي شريك حياته، فهو من الشخصيات التي تقدس أسرتها وعائلتها، كما أنه يفضل البقاء في المنزل لأطول فترة ممكن، ولأنه دبلوماسي حلو اللسان، فهو محبوب من الجميع.

واليوم الاثنين 4 يوليو، يعرض موقع «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والصحي والعاطفي والعائلي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان، أن اليوم يكون القمر بمنزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الدراسة والتأمل، فقط اعمل وراقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أنه على المستوى العاطفي والعائلي الوضع الفلكي دقيق، وينصحك الفلك أن تنظم جهودك وتجنب الحديث عن أخبارك الشخصية.