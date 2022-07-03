مستوى امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2022.. تباين في آراء الطلاب

تباين آراء طلاب الثانوية العامة 2022 الشعبة العلمية عن مستوى امتحان الكيمياء اليوم، الذي أداه الطلاب اليوم باللجان الامتحانية، حيث أكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وبعض جزئياتها تخاطب الطالب المتفوق وتعتمد على الفهم والتفكير، بينما رأى البعض الآخر أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

مستوى امتحان الكيمياء اليوم.. شكاوى من صعوبة الأسئلة

قال الطالب محمد باسم، إن الامتحان كان في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن هناك بعض الجزئيات في امتحان الكيمياء في مستوى الطالب المتميز، وأن هناك بعض الأسئلة أعلى من قدرات الطلاب.

واشتكى الطالب مصطفي أحمد، الطالب بالصف الثالث الثانوي، من الوقت المخصص للامتحان مؤكدين أن الامتحان طويل يحتاج لوقت أكبر للإجابة عليه، وخاصة أن الأسئلة تعتمد على الفهم والتفكير.

امتحان الكيمياء للثانوية العامة.. يقيس أداء الطالب المتفوق

وقالت الطالبة سمر عبد العزيز، إن امتحان الكيمياء جاء في مستوى الطالب المتوسط وشمل كامل المنهج، وتوجد به جزئيات لقياس أداء الطالب المتميز والمتفوقين.

وأوضحت الطالبة هالة أحمد، أن الامتحان جاء سهلاً عدا بعض الأسئلة التي بها جزئيات صعبة، وأن مجلدت المفاهيم أفادتها في حل الامتحان.

ومن جانبة، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش بالوزارة تمكن من ضبط 9 حالات غش بامتحان الكيمياء والجغرافيا اليوم، مؤكدين أنه تم ضبط أدوات الغش الموجودة مع الطلاب، وتحرير محاضر غش.