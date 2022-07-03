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أول تعليق من عبير صبرى على وفاة شقيقها: لم نحدد العزاء لهذا السبب

وفاء عامر تعزي عبير ومروة صبري في وفاة شقيقهما

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بسمة شطا
01:45 م | الأحد 03 يوليو 2022
عبير صبري

عبير صبري

كشفت الفنانة عبير صبرى عن أنه لم يتم تحديد موعد تلقي عزاء شقيقها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك وطالبت الجمهور بالدعاء له .

وكتبت الفنانة عبير صبرى: «توفي أخي الحبيب الشاب الطيب الحنون المهذب قطعة من قلبي أحمد صبري أمس ظهرا، وتم الدفن بمقابر السيده عائشة، أرجو من كل من يعرفني أن يدعو له بالرحمة والمغفرة والجنة، وأن يربط علي قلوبنا وقلب أمي».

عبير صبرى تكشف عن عزاء شقيقها

وكشفت عبير صبرى بأنه لم يتم تحديد موعد تلقي عزاء شقيقها حتي الأن نظرا لحالة والدتها حزنا على رحيل ابنها.

يذكر أن عددا كبيرا من الفنانين حرصوا على تقديم واجب العزاء لعبير صبرى والاعلامية مروة صبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

وفاء عامر تعزي عبير صبري

وحرصت الفنانة وفاء عامر علي تقديم العزاء في وفاة شقيق الفنانة عبير صبري، وذلك عبر «فيس بوك»، قائلة:« خالص العزاء للزميلة الفنانة عبير صبري والإعلامية مروة صبري في وفاة المغفور له بإذن الله أحمد صبري الفاتحة.. اللهم صبرا و سلاما».

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بقلم بسمة شطا