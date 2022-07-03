إدريسي يطرح أغنية جديدة بعنوان «لو بكرا بيخلص العالم» (فيديو)

طرح المطرب الأردني إدريسي أغنية جديدة بعنوان «لو بكرا بيخلص العالم»، عبر المنصات الإلكترونية وقناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا بعنوان «محبوبي »

ألبوم إدريسي الجديد «محبوبي»

يقول إدريسي عن فكرة الأغنية، في بيان أصدره« جاءت لي الفكرة في البداية من مكان فلسفي يناقش افتراضية نهاية العالم من وجهة نظر فردية رأت الأشياء بعين سيريالية، هذه الأغنية فرض عليها أن تكون لغة خطاب أو رسالة مباشرة لجمهوره، رسالة إنسانية تحمل شعار السلام وتغيير العالم للأفضل وتم التلميح لذلك في سطر ألون أواعي الجيش، بمعنى أنه ستنتهي الحرب، بمجرد أن ينتهي العالم».

وقرر إدريسي تقريب هذه الرسالة الى الجانب الشخصي منه والعاطفي ومعالجة هذه الافتراضية على أن تكون رسالة الى طفله الذي لم يولد بعد، وهكذا اكتمل المنظور الإبداعي لدى إدريسي وكتب الأغنية وكأنه يكتب رسالة لابنه المستقبلي، الذي لم يأت بعد.

إدريسي: الأغنية لا يوجد بها رسائل معينة

وأشار إلى أنَّه لا يوجد رسائل معينة او محددة من الأغنية، هي مجرد بوح شخصي ووجهة نظر فردية لا تحمل أي حقائق أو رسائل مبطنة، إنما بالشكل العالم تحمل رسالة السلام إلى العالم، السلام بشتى أشكاله، يحاول كل منا أن يحدد نهاية العالم كما يحب وهذه الأغنية هي من ستسمح بذلك، فتصبح هذه الأغنية وكأنها عامل تحفيزي لمخيلة المستمع فتحفز خياله وتعمل على تأسيسه ليرسم نهاية العالم بالطريقة التي يحب التي يرتاح به».