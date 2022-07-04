أرباح خيالية من مشروع حضانة الأطفال.. تصل إلى 150 ألف جنيه سنويًا

انتشرت خلال الآونة الأخيرة مشروعات حضانة الأطفال أو الروضة، بعد الحاجة المُلحة لوجود مؤسسات موثوق فيها لرعاية الأطفال، نظرا لإقبال الكثير من الأمهات على سوق العمل للمساعدة في تدبير احتياجات أسرهم، ما يستلزم وجود من يحتضن صغار السن من الأبناء خلال فترة تغيبها عن المنزل.

أرباح العام الأول لمشروع حضانة الأطفال.. تبدأ من 90 ألف جنيه

وكشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات، عن وصول أرباح مشروع حضانة الأطفال إلى 150 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع، مقارنة بأرباح تصل إلى 90 ألف جنيه بنهاية العام الأول.

إيرادات نصف مليون جنيه سنويا من مشروع حضانة الأطفال

وأضافت الدراسة الاسترشادية الحكومية، أنَّ إيرادات العام الأول لمشروع روضة الأطفال تصل إلى 350 ألف جنيه، مقارنة بإيرادات 550 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

الاستثمارات الكلية لمشروع الحضانة: 100 ألف جنيه خلال 5 سنوات

فيما أوضحت دراسة جدوى مشروع حضانة الأطفال أنَّ ارتفاع العائد للنشاط الخدمي يصل إلى 3 أضعاف النفقات، مقابل انخفاض التكاليف بما يضمن استمرار نمو الأرباح، كما أنَّ رأس المال اللازم للمشروع لا يتجاوز 100 ألف جنيه خلال السنوات الخمس الأولى.

الحصول على قرض بفوائد أقل من 5%.. لتمويل 65% من التكاليف

وتابعت الدراسة: «يمكن الحصول على عائد شهري مضمون من رعاية كل طفل بالحضانة، من خلال توفير 6 موظفات للمشروع من مديرة ومدرسات وعاملات»، مع الإشارة إلى إمكانية الحصول على تمويلات من البنوك بضمان المشروع يصل حجمها إلى 65% من إجمالي التكاليف، بفائدة متناقصة 5% والسداد على أقساط خلال فترة سداد 7 سنوات.

ووفقًا للجهاز الحكومي، فإنَّ مشروع حضانة الأطفال يهدف إلى توفير مكان لرعاية الصغار من عمر سنتين وحتى عمر ما قبل المرحلة الابتدائية، وذلك في حالة غياب ولي الأمر ودخول المرأة إلى سوق العمل.

وتساهم الحضانة في معاونة الأسرة على تنشئة الطفل تنشئة اجتماعية سليمة، واكتشاف ذاته والتعرف على ميوله، بجانب إكساب الطفل القيم الجديدة والهامة.

كما تساهم أيضا في تربية حواس الطفل وتدريبه على استخدامها، وتشجيع الأطفال على الابتكار وتزويدهم بثروة من المعلومات المتعلقة بالبيئة المحيطة بهم، وكيفية التعامل معها، وتكوين القدوة والأسوة الحسنة، وإعداد الأطفال لمرحلة التعليم الأساسي.

وتعد الحضانة أو روضة الأطفال من المشروعات الهامة والقومية نظرا لأن مرحلة الطفولة المبكرة أساسية وهامة في تكوين نفسية الطفل وشخصيته وخلالها يكتسب السلوكيات والمهارات اللازمة، بجانب ما يتعلمه من الأسرة.