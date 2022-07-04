5 أيام ساخنة بالمحافظات.. الحرارة تتجاوز 40 درجة ورسائل مهمة للمزراعين

كشف تقرير لمعمل المناخ الزراعي، ملامح طقس الأسبوع الثالث من صيف 2022، متوقعا أنه بداية من اليوم الإثنين، سوف ترتفع الحرارة، ليستمر الطقس الصيفي شديد الحرارة على معظم الأنحاء، حتى نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة المتوقعة خلال أسبوع

أوضح التقرير، أن الحرارة تكون في أوائل الثلاثينيات: من 31 إلى 32 درجة مئوية، على مدن الساحل الشمالي، مع طقس حار، وتكون في منتصف الثلاثينيات: من 36 إلى 38 درجة، على محافظات الدلتا حتى القاهرة وشمال الصعيد.

يستمر الطقس شديد الحرارة على الصعيد شماله وجنوبه، مع درجات حرارة حول أواخر الثلاثينيات: من 39 إلى 40 درجة مئوية، على مناطق وسط الصعيد، وأوائل الأربعينيات: 40 إلى 41 درجة جنوبًا، ويزيد الأحساس بالحرارة، بسبب زيادة الرطوبة الجوية، ويبقى الشعور بطقس لطيف إلى معتدل ليلًا طوال فترة التوقع.

حركة الرياح في المحافظات

أشار معمل المناخ الزراعي، إلى أن الرياح تكون معتدلة، وتنشط أحيانا على الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، كما تبقى نشطة على شمال البحر الأحمر وخليج السويس ومدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، حيث تكون نشطة إلى قوية.

ويتكرر نشاط الرياح في المناطق الداخلية من شمال البلاد، خلال فترات آخر النهار وبداية الليل، كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر، على مناطق من شمال الجمهورية.

رسائل زراعية خلال تلك الفترة

أكد مركز معلومات تغير المناخ، أنه بداية من اليوم، يتم إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية، أو الصابون البوتاسي لأشجار الفاكهة، مع التزام عدم الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية، لأنها تستنزف طاقة النبات، كذلك فحص مصائد الحشرات الخاصة بدودة عناقيد العنب من الجيل الثاني والثالث، على العناقيد لأشجار العنب، وكذلك فراشة الياسمين على الزيتون، مع فحص الإصابة بدودة براعم الزيتون لدورة النمو الربيعية على الزيتون.

وشدد المركز، على إجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغري لنخيل التمر، بالإضافة إلى إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على محصول الريحان، مع فحص كل زراعات الذرة بصعيد مصر، للتأكد من دودة الحشد.