أبرز 5 تصريحات لهبة مجدي بعد تصدرها التريند.. «الدنيا قفلت في وشي»

تصدّرت الفنانة هبة مجدي محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بملامح بريئة وإطلالة بيضاء.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز تصريحات الفنانة هبة مجدي، كما يلي:

مرحلة الخطوبة

قالت هبة مجدي، في تصريحات تليفزيونية، إن مرحلة الخطوبة مختلفة عن الزواج، موضحة: «لازم الإنسان ييجي على نفسه ويصبر ويكتم عشان الحياة تمشي، ومش أول سنة جواز بس هي اللي صعبة، أول سنتين تلاتة عشان نبدأ نفهم بعض وإنّ الحياة هتمشي كده على طول، وهنعدي بمواقف أصعب فلازم نعدي كل حاجة».

هبة مجدي وعادل إمام

وعن مشاركتها في مسلسل أمام الزعيم عادل إمام، قالت هبة مجدي إنّها تعلمت من عادل إمام تلقائيته وهدوءه، والجو العائلي في كواليس مسلسل عوالم خفية.

أصعب الأيام

وعن أصعب الأيام التي مرت بها هبة مجدي، قالت إنّه يوم وفاة والدها، إثر تعرضه لغيبوبة بعد عملية قلب مفتوح: «كنت شايفة بابا زي الفل، وماتوقعتش إنّه مش هيفوق بعد العملية».

شائعات الانفصال

وعن شائعة انفصالها عن زوجها، رجّحت الفنانة الشابة أن السبب هو عدم حضوره عزاء والدها، رغم أنه كان معها طوال فترة مرضه وأثناء الدفن: «ماحضرش العزاء عشان كان عنده حفلة في لبنان، وأنا اللي أصريت عليه ليسافر عشان فيه شروط جزائية».

أزمة صحية

وأشارت هبة مجدي إلى أنّها تعرضت لأزمة نفسية شديدة بعد وفاة والدها، ذهبت على أثرها لطبيب نفسي، موضحة: «حسيت إنّي متلخبطة ومش عارفة أنا عايزة إيه، وإن الدنيا كلها مقفلة حواليا، ولما رُحت للدكتور قال لي إنّي كنت عايشة زي الطفلة، وإن شعور الصدمة طبيعي بعد وفاة بابا».