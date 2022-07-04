«الأورمان»: ذبح 60 عجلا بمجزر «طنامل» في الدقهلية خلال عيد الأضحى

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية خصصت 60 عجلا بلديا سيتم ذبحها وتوزيعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة الدقهلية، وسيبدأ الذبح خلال أيام التشريق داخل مجزر «طنامل» بمركز أجا المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري.

الذبح يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك

وأضاف «شعبان»، في بيان صحفى، أن عملية الذبح سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف، ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم الأضاحي

واشار إلى أن مكتب مشروعات الأورمان بالدقهلية وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط الجمعية.

وذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان، ومستمرة في تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها.