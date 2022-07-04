موعد العيد الكبير 2022 في مصر.. اعرف أيام إجازات الأضحى للموظفين

موعد العيد الكبير 2022 في مصر، أمر يشغل بال الكثيرين، وأصبح محل بحثهم خلال الساعات الماضية، وذلك لمعرفة موعد عيد الأضحى، وإقامة الاحتفالات والذبائح، خاصة بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، غرة شهر ذي الحجة، مساء الأربعاء الماضي، وكشفت تفاصيل استقبالها لرحلات الحج المختلفة.

وفي هذا الصدد، أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن موعد العيد الكبير 2022 في مصر، بعد استطلاع هلال غرة شهر ذي الحجة من قبل المملكة العربية السعودية.

موعد العيد الكبير 2022 في مصر

وفيما يلي نعرض موعد العيد الكبير 2022 في مصر وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة الأسبوع الماضي، حيث بدأ شهر ذي الحجة يوم الخميس الموافق 30 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يكون موعد العيد الكبير 2022 في مصر يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو المقبل، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022.

كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، أن موعد عيد الأضحى 2022، سيكون السبت الموافق 9 يوليو 2022، حيث أكد المعهد أن ذلك وفق الحسابات الفلكية للمركز القومي للبحوث، مشيرًا إلى أن موعد عيد الأضحى وفقا لرؤية الهلال لغرة شهر ذي الحجة، يحدد بناء على ظهور الهلال في السماء.

عدد أيام إجازات عيد الأضحى المبارك

وسيبدأ إجازة عيد الأضحى اعتبارا من الجمعة 8 يوليو، وتمتد حتى الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته، وفي العادة تمنح الحكومة الموظفين 5 أيام إجازة عيد الأضحى كل عام، ونظرا لأن وقفة عيد الأضحى 2022 تأتي يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، وعلى اعتبار أن هذا اليوم هو إجازة أسبوعية، فمن المتوقع أن تكون الإجازة 4 أيام فقط، لتبدأ من يوم السبت 9 يوليو، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2022

ـ السبت 23 يوليو، عيد ثورة 23 يوليو 1952.

ـ السبت 30 يوليو، إجازة رأس السنة الهجرية.

ـ الخميس 06 أكتوبر، عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

ـ السبت 08 أكتوبر، عيد المولد النبوي الشريف.