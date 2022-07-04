مصرع سيدة وإصابة شخصين في انقلاب «توكتوك» بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها فيما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم قبل قليل، أثر وقوع حادث انقلاب مركبة «توكتوك»، في نطاق مركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على جثة المتوفاة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار أمني بانقلاب «توكتوك» ووجود ضحايا في بدر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة بدر، يفيد استقبال المستشفى جثة سيدة وشخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة أثر وقوع حادث انقلاب «توكتوك»، قرب أحد المصانع بنطاق المركز، ويجري عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «نور محمد سعد»، 4 سنوات، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الوجه، و«أحمد أسامة سيد»، 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الحوض واشتباه نزيف في البطن، فيما لقيت «نوسة عصام حمودة»، 40 سنة، مصرعها نتيجة الحادث.

التحفظ على جثة المتوفاة تحت تصرف النيابة

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الحادث.

وشهد طريق «مصر - اسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، في وقت سابق اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة «ميكروباص»، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.