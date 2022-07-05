إصابة أسرة كاملة في حادث مروع بقنا

أصيبت أسرة كاملة مكونة من زوجين وطفليهما، مساء اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة، مركز الوقف.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ في إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي أمام قرية المراشدة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد رفعت يوسف، 40 عاما، بكيور، وزوجته 39 عاما، بكدمات وجروح قطعية، وطفليهما، عمر ، 6 أعوام، وخديجة ، 4 أعوام.

وتم نقلهم بسيارات إسعاف قنا، إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي العلاج.

وحرر محضر بالحادثة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.