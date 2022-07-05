شركات المياه والصرف تعلن الطوارئ ورفع درجة التأهب استعدادًا للعيد

وجّه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد بالشركات التابعة، وتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة والتنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة، استعدادًا لأجازه عيد الأضحى المبارك، مع المتابعة المستمرة لكافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وسرعة حلها، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال الإجازة

تكثيف حملات التوعية بجميع المحافظات تستهدف الجزارين وربات المنازل

وشدد «رسلان»، على الاستعداد بكافة المعدات لمواجهة أي طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية خاصة أيام النحر تحسبا لانسداد خطوط الصرف الصحي، مع ضرورة تكثيف حملات التوعية بجميع المحافظات تستهدف الجزارين وربات المنازل والمواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي والتعريف بالأضرار الصحية والبيئية التي تنتج عن تلك السلوكيات.

ومن جانبه، أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جاهزية الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بدءاً من متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومروراً بمتابعة ضغوط المياه بكافة مناطق المحافظة، وتكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحي مع زيادة التصرفات خلال عيد الأضحى المبارك، واستمرار انتظام العمل بكافة مواقع الشركة بنظام الورديات وذلك لضمان استدامة الخدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة أي مشكلة تطرأ على شبكات الصرف الصحي حال إلقاء مخلفات الأضاحي والتخلص منها بطرق غير مشروعة الأمر الذي قد ينتج عنه حدوث انسدادات بالشبكات.

وأكد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تكثيف حملات تطهير غرف وشبكات الصرف الصحي، مع التأكيد على جاهزية كافة معدات الشركة لاستقبال العيد، وكفاءة الكوادر البشرية من خط ساخن وفريق وطوارئ وتخصيص غرفة عمليات لاستقبال أي شكوى على مدار الساعة وتقديم الاستجابة المناسبة على الفور.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إطلاق حملات توعية بشأن استهلاك المياه ومنع إهدارها تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي، الأمر الذي يتزايد معه زيادة استهلاك مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي.

انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة

وقال إن الحملة تأتى ضمن مجموعة أنشطة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي من خلال العمل على تقليل الأعباء وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحي، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مطابق الصرف الصحي وتجميعها في أكياس القمامة، وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك.

وأوضح الدكتور مهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبها، أكدت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف تطهير جميع بالوعات الصرف وإجراء الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، واستعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات.

بينما أشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع في مناطق عملهم للاطمئنان على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات فور حدوثها.

ولفت المهندس يحيي أبو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان إلى إجراء تطهير لجميع بالوعات الصرف وتشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك.