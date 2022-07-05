طوله 2.3 متر.. «حمد» لاعب سلة يحترف الفن ويضطر لشراء أحذيته من أمريكا

بقامة طويلة تتجاوز أي شخص آخر، يبرز حمد فتحي، 30 سنة، في أي مكان يوجد فيه نظرًا لطوله البالغ مترين و30 سنتيمترًا، ليعد واحدًا من أطول مواطني مصر، ما آهله للعب كرة السلة التي احترفها منذ 13 عامًا ليصبح لاعبًا متمكنا في إنهاء الكرات أسفل السلة التي تعلوه بسنتيمترات بسيطة نظرًا لارتفاعها البالغ 3 متر و5 سنتيمترات، فلا يحتاج إلى القفز كغيره من اللاعبين، ويكفيه مد يداه لوضع الكرة داخلها.

من الرياضة إلى الفن

الشاب السكندري الذي لعب في صفوف نادي سموحة سابقًا وحاليا بنادي المصرية للاتصالات، ذاع صيته مؤخراً عقب إعلان انضمامه لفيلم «عمهم» بطولة النجم محمد إمام، والذي نشر صورته مع «حمد» حيث يظهر فارق الطول بينهما، ما يضفي نوعًا من الكوميديا في العمل الفني.

تجاوز المضايقات بالرياضة

«الطول نعمة من ربنا بحمده عليها، وتعرضت لتنمر ومضايقات لكن كنت بتجاوزها، واهتميت بالرياضة اللي لقيت فيها حياتي» بتلك الكلمات لخص «حمد» قصته في تعامله مع الناس، لافتًا إلى أنه مع الوقت تجاوز أي كلمات غير لطيفة سمعها من البعض، واهتم بتنمية جسده من خلال ممارسة الرياضة في «الجيم» وتأهيل نفسه كي يكون لاعب كرة سلة محترف.

مصنع مخصص لملابسه

ويعد «حمد» متفردًا بطوله الذي ورثه عن جده، إلا أنه تجاوز طول جده أيضاً بعدة سنتيمترات، ليصبح الرجل الأطول في عائلته، وكل هذا جعله يحتاج إلى مصنع يصنع له كل ملابسه واحتياجاته بشكل خاص، كما يجلب أحذيته من الولايات المتحدة الأمريكية.

صالة ألعاب رياضية مخصصة

لم تقف العوائق أمامه عند هذا الحد فحسب، بل كان لديه عائق آخر خلال ممارسته الرياضة في صالات الألعاب الرياضية التي به ماكينات لا تتوافق مع طوله، الأمر الذي جعله يبحث عن أماكن كثيرة تناسبه حتى وجد ضالته في أحد صالات الألعاب الرياضية بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية التي توفر ماكينات رياضية تناسب طوله بل وأطول منه - إن وجد ذلك - على حد وصفه.

آمال وطموحات الشاب السكندري

وأضاف «حمد» لـ«الوطن»، أن تلك النعمة أهلته للعب كرة السلة، موجهًا الشكر لفريق المصرية للاتصالات الذي يلعب فيه حاليا حيث يوفرون له الدعم الكامل على مدار 4 سنوات يتواجد داخل صفوفهم، حيث أتاحوا له الفرصة للمشاركة في الأعمال الفنية التي أحدثها فيلم «عمهم» مع النجم محمد إمام وقبلها فيلم «الإنس والنمس» مع النجم محمد هنيدي.

وأعرب عن أمله في أن يستكمل مشواره الفني بجانب ممارسته الرياضة، إذ أنه ما زال أمامه سنوات أخرى للعب كرة السلة، لافتًا إلى أنه يأمل دائما أن يقدم كل ما لديه في أي عمل يشارك فيه إذ كان خلال عمله كموظف بشركة المياه أو خلال ممارسة الرياضة أو المشاركة الفنية، كما يأمل أن تفتخر به زوجته وابنته صاحبة الـ3 سنوات دائمًا.