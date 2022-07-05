شكاوى من امتحان الديناميكا.. أسئلة صعبة والوقت لم يكن كافيا

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، في امتحان الديناميكا، الذي أداه طلاب شعبة علمي رياضة اليوم الثلاثاء، إذ اشتكى الطلاب من طول الامتحان، وقلة المدة المخصصة للإجابة عن الامتحان.

وقال عدد من الطلاب إنّ الساعتين لم تكونا كافيتين لحل الامتحان كاملاً، خصوصًا أنّ الأسئلة صعبة، وكانت تحتاج إلى تفكير لفترة طويلة، وأكد عدد آخر أنّ الامتحان كان سهلاً لمن ذاكر جيداً مع وجود بعض الأسئلة الصعبة داخل الامتحان.

تراوح بين متوسط وصعب

وأوضح محمد محمود، طالب بشعبة «علمي رياضة» بالثانوية العامة، أنّ امتحان الديناميكا تراوحت أسئلته بين متوسط وصعب، وكان أداء معظم الطلاب في الإجابة يمثل نسبة 50% تقريباً، مؤكداً أنّ الامتحان كان يحتاج من ذاكر بشدة، فمعظم الأسئلة كانت صعبة وتحتاج إلى تفكير.

وأشار إلى أنّ كل طلاب علمي رياضة يعرفون مفهوم أساس الديناميكا، ولكن الوقت كان قصيراً بينما كان الامتحان يحتاج إلى تركيز عالي وتفكير لوقت طويل.

يشمل التفاضل والفراغية

وأضاف عمر أحمد، أحد طلاب الصف الثالث الثانوي، أنّ الامتحان كان يحتاج من ذاكر الرياضيات كلها، وليس الديناميكا فقط، لأنّ حل الأسئلة يحتاج إلى مذاكرة التفاضل والفراغية جيداً، لذلك من كان قد ذاكر الرياضيات كاملةً كان الامتحان سهلاً بالنسبة له، ومن ذاكر ديناميكا فقط واجه صعوبة في الحل.

10 دقائق زيادة رأفة

وأردف مصطفى محمد، أنّ الملاحظين أعطوهم 10 دقائق زيادة عن الوقت المقرر للامتحان الذي كان ساعتين، رأفةً بهم نظراً لاحتياج الامتحان لوقت طويل، وكانوا يرغبون في المزيد من الوقت لحل الأسئلة بدقة وتركيز.

سننسى الديناميكا ونذاكر الفيزياء

وأضافت حبيبة حجاج، أنّ الامتحان انتهى بأسئلته الصعبة والسهلة، ولن تفكر فيما مضى، ولكنها ستركز بصورة أكبر على مذاكرة الفيزياء نظراً لصعوبتها، موضحةً سعادتها بحصولها على أجازة 7 أيام والتي ستكون وقتا كافيا لمذاكرة الفيزياء ومراجعتها جيداً؛ لتتمكن من حلها في الامتحان المُقبل دون أن تخرج حزينة من اللجنة.